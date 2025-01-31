Сбой в сети «Ростелеком» вызвал всплеск жалоб в Чувашии

Краткосрочный сбой на сети «Ростелеком» в Чувашии не отразился на других регионах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», в Чувашии произошла краткосрочная нештатная ситуация на сети передачи данных компании «Ростелеком». Сбой продолжался около 15-20 минут и затронул часть абонентов региона, которые могли испытывать затруднения с доступом в интернет. На другие регионы данный сбой влияния не оказал.

В «Ростелеком» объяснили, что причина временных затруднений была оперативно устранена. Компания также порекомендовала абонентам, которые еще испытывают проблемы с доступом, перезагрузить свои устройства для восстановления корректной работы.

Ранее ТАСС передал заявление Роскомнадзора, согласно которому Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал увеличение жалоб абонентов Ростелекома. По предварительной информации причиной послужил сбой в инфраструктуре оператора связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok. Сообщалось, что повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России. Минцифры сообщило о хакерской атаке на подрядчика «Ростелекома».