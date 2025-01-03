Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Умер бывший Госминистр Грузии Николоз Лекишвили
Экс-госминистр Грузии (аналог премьер-министра на тот момент) в 1995-1998 годах Николоз Лекишвили скончался в пятницу в возрасте 77 лет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В 1993-1995 годах Лекишвили был мэром Тбилиси. Также он трижды избирался в парламент страны.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и другие руководители страны выразили соболезнования в связи с кончиной Николоза Лекишвили.