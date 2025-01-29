Участники конкурса «Это у нас семейное» рассказали о семейных ценностях

Участники конкурса «Это у нас семейное» рассказали о рождении детей и семейных ценностях

Конкурс «Это у нас семейное» – самый народный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стал не только площадкой для самовыражения и выигрышем ценных призов, но и стимулом для пополнения семей. В проекте приняли участие более 100 тыс. семей, и во многих из них с начала конкурса родились малыши.

Победители и участники конкурса поделились своими историями о рождении детей и семейных ценностях. Семья Павленко из Томской области стала многодетной, когда в сентябре у них родился сын Марк.

«2024 год стал для нас невероятным. Мы узнали о беременности во время участия в конкурсе», – рассказывает мама Светлана.

«В многодетной семье дети, безусловно, учатся самостоятельности, воспитывают в себе с ранних лет чувство заботы и взаимопомощи. А для родителей большая семья, помимо прочего, – эликсир от усталости и любой хвори», – отметила Светлана.

Такая же радостная новость у семьи Диденко из Ростовской области, где после конкурса родился пятый ребенок – сын Григорий. Екатерина Диденко отметила, что их семья активно занимается волонтерством, прививая детям любовь и доброту.

Семья Ермаковых из Благовещенска, полуфиналисты конкурса «Это у нас семейное», недавно пополнилась четвертым ребенком, сыном Богданом.

Учительница английского языка Елена и потомственный военнослужащий Сергей считают, что многодетность способствует социальной адаптации и счастью семьи. Они уделяют большое внимание воспитанию детей, подчеркивая важность трудолюбия, ответственности и христианских ценностей.

Победителями конкурса стали Инга и Евгений Степановы из Москвы, которые узнали о своем четвертом ребенке во время дистанционного этапа. Инга призналась, что всегда восхищалась многодетными семьями и мечтала о пятерых детях. Несмотря на декрет, она успешно завершила магистратуру в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

В семье полуфиналистов – потомственных энергетиков и учителей Павловых, Рыжиковых, Ртищевых, Киселевых из Ленинградской области сразу после конкурса появился второй ребенок – сын Даниил.

Мама Ксения отметила, что беременность протекала счастливо благодаря поддержке семьи и радостным событиям конкурса.

«На самом деле малыш был с нами с самого начала, о нем мы узнали, когда стартовал дистанционный этап. Так что он рос под песни, танцы, спортивные соревнования и добрые дела, которые мы делали всей семьей. Хочу сказать, что, когда мама счастлива и в хорошем настроении, беременность протекает просто отлично. И мальчик стал главным подарком нашему дедушке, которого окружали одни девчонки. Теперь появился парень, и он с нетерпением ждет, когда можно будет взять его собой на рыбалку или в лес», – поделилась мама Ксения.

Семья Никитиных из Архангельска в процессе дистанционного этапа конкурса также пережила радостное событие – рождение внучки Вари. Мама Олеся, которая стала бабушкой в 40 лет, гордится своим новым статусом. Она надеется стать для Вари лучшим другом и передать ей свои знания.

Конкурс «Это у нас семейное» собрал более полумиллиона участников и стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финале приняли участие 300 семейных команд, и 32 из них получили сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты также были награждены путевками на семейные путешествия по России.