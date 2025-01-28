  • Новость часаПутин поставил задачу к 2030 году вывести Россию в мировые лидеры по беспилотникам
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    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать..

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    6 комментариев
    28 января 2025, 21:24 • Новости дня

    Путин объяснил отвод войск из-под Киева весной 2022 года

    Путин: Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года во избежание кровопролития

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что весной 2022 года Россия начала отвод войск из-под Киева в рамках переговоров с Украиной во избежание кровопролития, несмотря на риск обмана со стороны Киева.

    Путин рассказал, что Украина весной 2022 года была готова подписать мирные соглашения, но некоторые европейские лидеры в разговорах с ним говорили, что Киев не может подписать соглашение «с пистолетом у виска». Для этого они просили отвести войска от Киева.

    «Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен – так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, передает ТАСС.

    «Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это (отвод войск от Киева – прим. ВЗГЛЯД) согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

    28 января 2025, 06:10 • Новости дня
    Стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке

    Жительница Новогродовки заявила о пытках и казни российских военнопленных

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Новогродовки стала свидетельницей казни российских военнопленных бойцами ВСУ, отметив, что сначала их избивали, а затем расстреляли.

    Жительница Новогродовки Елена рассказала о шокирующих событиях, свидетелем которых она стала в Новогродовке. По ее словам, ВСУ привезли российских пленных из Авдеевки. На глазах у них были повязки, руки связаны, передает РИА «Новости».

    Елена утверждает, что сначала ВСУ жестоко избивали пленных, нанося удары в пятки и другие чувствительные места. «Видела, как украинцы казнили русских», – сказала она. Затем, по ее словам, пленных расстреляли. Она призналась, что случайно стала свидетелем этого ужаса, проезжая мимо места событий.

    Ранее житель Новогродовки сравнил ВСУ с фашистами. По его словам, ВСУ получили приказ уничтожить город перед приходом российских войск, поэтому расстреливали мирное население, включая подростков и детей.

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    28 января 2025, 05:39 • Новости дня
    Карлсон заявил о попытках администрации Байдена устранить Путина

    Американский журналист Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина

    Карлсон заявил о попытках администрации Байдена устранить Путина
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина, не предоставив при этом доказательств или подробностей.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась убить президента Владимира Путина, передает РИА «Новости». Карлсон сделал это заявление в интервью с журналистом Мэттом Таибби.

    «Бывший госсекретарь США Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена – они пытались убить Путина», – приводит агентство слова Карлсона.

    По словам журналиста, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном». Журналист не уточнил, когда и где могли происходить эти предполагаемые приготовления к покушению.

    Напомним, в июле 2024 года, сразу после покушения на Дональда Трампа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что безопасность президента России Владимира Путина усилена, для ее обеспечения делается все необходимое.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    27 января 2025, 23:44 • Новости дня
    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ

    Макаревич объяснил, почему не хочет жертвовать средства на ВСУ

    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Музыкант Андрей Макаревич заявил о своем нежелании делать финансовые пожертвования в пользу украинских вооруженных сил, связав это с заботой о близких в России, которые могут пострадать от ударов ВСУ.

    «Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», - заявил Макаревич (признан в РФ иноагентом) в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом). Он подчеркнул, что его личные чувства и привязанности к семье играют важную роль в его решении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вован и Лексус музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины». Годом ранее он пообещал больше не выступать в России и заявил, что не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию»

    В конце 2024 года представитель Макаревича сообщил, что музыкант больше не владеет имуществом и бизнесом в России.

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    28 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    B результате действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Тополей, Западного, Песчаного, Лозовой, Копанок, Зеленого Гая, Красного Первого Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), Ямполя, Григоровки и Ивановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 330 военнослужащих, четыре бронемашины, включая два американских бронетранспортера М113. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Липцов и Волчанска Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхнекаменским, Янтарным, Зеленовкой, Opexoвo-Василевкой, Часовым Яром и Дачным ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и 105-мм орудие М119. Уничтожен склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны поблизости от Щербиновки, Дзержинска, Лысовки, Крымского, Зверево, Новоелизаветовки, Воздвиженки, Ясенового, Нововасилевки и Котлино ДНР.

    Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, две бронемашины, в том числе американскую Bradley, орудие полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны возле Богатыря, Времевки и Ровнополя ДНР.

    Потери противника превысили 115 военнослужащих, уничтожены танк и четыре орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны у Степногорска, Новопокровки, Работино Запорожской области, Антоновки Херсонской области и города Херсона. ВСУ при этом потеряли более 40 военнослужащих и три автомобиля, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области. Днем ранее подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку, а также Зеленое в ДНР.

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    28 января 2025, 00:08 • Новости дня
    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад

    Каллас заявила о необходимости увеличения поддержки Украины и санкций против России

    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Линия фронта в конфликте на Украине продолжает смещаться на запад, и Европе необходимо увеличить военную поддержку Киеву, заявила глава МИД ЕС Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС сообщила о смещении линии фронта на запад на Украине, передают «Вести». Каллас подчеркнула, что ситуация требует увеличения поддержки Киеву, чтобы изменить направление движения линии фронта на восток.

    «Линия фронта движется на запад, но она должна двигаться на восток. Украине нужно больше боеприпасов, противовоздушной обороны, обученных солдат», – приводит телеканал слова Каллас. Она отметила, что Европа уже предоставила Украине более 134 млрд евро, но подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки.

    Глава евродипломатии также указала на важность военной поддержки для безопасности Европы в целом. Она подчеркнула, что усиление военной помощи Украине и введение более жестких санкций против России являются двумя взаимосвязанными аспектами.

    Напомним, 23 января генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад.

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    28 января 2025, 18:12 • Новости дня
    Путину на «АвтоВАЗе» показали предсерийный автомобиль «Лада Искра»

    Путин приехал на завод «АвтоВАЗа» в Тольятти

    Путину на «АвтоВАЗе» показали предсерийный автомобиль «Лада Искра»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин прибыл на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти, где ему показали предсерийный автомобиль «Лада Искра».

    Путин в ходе поездки в Самарскую область осмотрел новую модель автозавода «Лада Искра», которая готовится к серийному выпуску. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

    Кроме того, главе государства покажут перспективные модели автомобилей, которые планируются к выпуску. В график включено краткое общение с работниками предприятия.

    В рамках рабочей поездки Путин должен посетить научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин во вторник намерен обсудить вопросы развития российского автомобилестроения.

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    28 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист Дудаков: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Команда Дональда Трампа вряд ли представит факты, которые доказывали бы попытку администрации Джо Байдена устранить президента России. Обвинения в адрес демократов, скорее, являются элементом политического противостояния внутри США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, о попытке бывшей администрации США убить Владимира Путина сообщил Такер Карлсон.

    «Заявление Такера Карлсона о попытке администрации Джо Байдена убить Владимира Путина – это элемент внутриполитической борьбы в США, где одна сторона поливает грязью другую и получает взаимные обвинения», – считает американист Малек Дудаков. Он напомнил, что журналист – неофициальный близкий союзник Дональда Трампа. Поэтому обвинение в адрес демократов укладывается в общую риторику нынешнего главы Белого дома.

    «Ее суть заключается в том, что Байден подвел мир к черте третьей мировой войны и ядерного столкновения с Россией. Трамп же пытается оттащить мир от этого обрыва», – уточнил собеседник. Однако, как заметил политолог, нынешней администрации пока не удалось выполнить обещание и быстро разрешить кризисы. На этом фоне республиканцы начинают оправдываться.

    «Отсюда и обвинения в адрес администрации Байдена в мировой нестабильности, подготовке чудовищных провокаций, таких как попытка убийства президента России. Причем, я думаю, реальных фактов и доказательств последнего мы не увидим. Но, вероятно, команда Трампа продолжит настаивать: выбраться из этой ямы будет сложно, и для разрешения всех проблем потребуется более длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    28 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Посол России в Сеуле оценил вероятность поставок южнокорейского оружия ВСУ

    Посол России: Южная Корея всерьез восприняла предостережения о поставках оружия Украине

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Южной Кореи обратило внимание на предупреждения Москвы относительно военных поставок Украине, сообщил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.

    «Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», – приводят «Известия» слова Зиновьева.

    Дипломат подчеркнул, что значительная часть населения Южной Кореи отрицательно относится к идее поставок военной техники в Киев. Это, по его словам, свидетельствует о том, что общественное мнение в стране играет важную роль в формировании государственной политики.

    Кроме того, посол отметил, что в настоящее время приоритетом для южнокорейского правительства являются внутренние вопросы и развитие отношений с администрацией Дональда Трампа, что также может повлиять на их отношение к международным обязательствам и потенциальным поставкам вооружения.

    Напомним, в ноябре прошлого года Россия предупредила о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые «могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой». После этого правительство Южной Кореи отказало Украине в продаже ЗРК «Чхонгун» и других вооружений.

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    28 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским
    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам – в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что переговоры с Зеленским в текущих условиях будут нелегитимными, передает РИА «Новости». Он отметил необходимость поиска юридического способа отмены указа, запрещающего переговоры с Россией.

    «Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ (о запрете ведения переговоров с РФ – прим. ТАСС), он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?» – подчеркнул Путин. Президент подчеркнул, что это может быть сделано председателем Верховной рады Украины.



    Глава государства пояснил, что согласно конституции Украины, президент этой страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. «На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок – все, больше ничего», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что украинские власти декретом запретили себе переговоры с Москвой, что делает любые договоренности с Киевом заранее нелегитимными.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Турецкая проправительственная газета Hurriyet писала, что переговоры по Украине могут начаться в апреле.

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    28 января 2025, 11:38 • Новости дня
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Существует немало исторических примеров того, как американский политический класс при необходимости готов расправиться с оппонентом. Этот опыт, а также заявления Вашингтона последних лет свидетельствуют о том, что обвинения Такера Карлсона могут быть небезосновательными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Климов. Ранее американский журналист Карлсон заявил о попытках администрации экс-президента США Байдена убить Владимира Путина.

    «Если заявление Такера Карлсона о попытках администрации Джо Байдена устранить президента России подтвердится фактами, меня это сильно не удивит», – сказал сенатор Андрей Климов. Как отметил собеседник, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – считает парламентарий.

    Кроме того, существует немало исторических примеров того, как «американский политический класс при необходимости готов расправиться с любым», добавил Климов. «Вспомним президента Джона Кеннеди. Политик хотел проводить более умеренный курс, выступал за сближение Вашингтона с Москвой. В результате его убили», – напомнил спикер.

    Что касается внешнеполитических операций, то спецслужбы США организовывали более сотни покушений на Фиделя Кастро. «Смерть президента Чили Сальвадора Альенде стала результатом спланированного ЦРУ заговора в отношении законных властей страны, – считает сенатор. – Таким образом, и исторический опыт, и заявления администрации Байдена последних лет свидетельствуют о том, что гипотеза Карлсона может иметь основания».

    «По мере того как новыми руководителями Белого дома будут открываться документы и сведения о политике предшественников, появится немало пищи для серьезного анализа, а может быть, и для соответствующих обвинительных заключений. К слову, Байден предусмотрительно фактически выписал индульгенцию своим ближайшим родственникам. Дыма без огня в данном случае точно не бывает», – заключил Климов.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

    Коментарии (0)
    28 января 2025, 10:24 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области

    Российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Сумской области на границе с Россией

    Российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы из группировки «Север» ликвидировали диверсионную группу ВСУ в Белополье, находящемся в 10 км от Теткино в Курской области, сообщили в силовых структурах.

    Российские силовики сообщают, что бойцы из группировки «Север» ликвидировали диверсионную группу вооруженных сил Украины в Белополье Сумской области, передает ТАСС.

    Территория находится всего в 10 км южнее Теткина Курской области. По словам представителя силовых структур, противник использовал боевые машины для передвижения.

    Силовики отмечают, что группа была обнаружена и уничтожена благодаря действиям операторов беспилотных летательных аппаратов.

    Ранее спецподразделение Росгвардии успешно ликвидировало украинскую диверсионную группу, спрятавшуюся за грузовиком в Курской области.

    До этого российская артиллерия уничтожила ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области.

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    28 января 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин: Надо пересаживать чиновников на российские автомобили
    Путин: Надо пересаживать чиновников на российские автомобили
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками «АвтоВАЗа» заявил, что его поручение о пересадке чиновников на автомобили отечественного производства пока не выполнено в полном объеме.

    Глава государства подчеркнул, что работа в этом направлении должна быть доведена до конца, несмотря на имеющиеся трудности, передает ТАСС.

    «Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», – отметил Путин.

    По его словам, одной из главных проблем является сложность в определении того, что именно считать произведенной в России машиной. В этой связи специалисты занимаются разработкой критериев, которые позволят более четко определить уровень локализации автомобилей. Путин заверил, что лично участвует в работе над этой задачей.

    Он выразил уверенность в необходимости пересадки чиновников на российские автомобили, отметив, что такая идея уже получила соответствующее продолжение.

    Напомним, Путин во вторник отправился с рабочей поездкой в Самарскую область, она началась с посещения завода «АвтоВАЗ», где ему показали предсерийный автомобиль «Лада Искра». Главе государства также презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива».

    Коментарии (25)
    28 января 2025, 18:56 • Новости дня
    Путину в Тольятти презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива»
    Путину в Тольятти презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин лично оценил новые модели автомобилей «Б+ кросс» и «е-Нива» во время визита на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти.

    В ходе визита на предприятие глава государства ознакомился с двумя новыми моделями тольяттинского завода: городским кроссовером «Б+ кросс» и полноприводным электромобилем «е-Нива», сообщает Telegram-канал Кремля.

    До этого Путин ознакомился с предсерийным автомобилем «Лада Искра».

    Напомним, Путин во вторник отправился с рабочей поездкой в Самарскую область, она началась с посещения завода «АвтоВАЗ».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин во вторник намерен обсудить вопросы развития российского автомобилестроения.

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    28 января 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин рассказал, как РФ предлагала Киеву в 2022 году уйти из ДНР и ЛНР и избежать конфликта
    Путин рассказал, как РФ предлагала Киеву в 2022 году уйти из ДНР и ЛНР и избежать конфликта
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, рассказал, что Россия предлагала Киеву уйти с территорий ДНР и ЛНР в 2022 году, что могло бы предотвратить начало боевых действий.

    «Переговоры-то, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и все, на этом все закончится», – сказал российский лидер, его слова приводит ТАСС.

    По его словам, тогда бы не было «никаких боевых действий, никакой войны», однако Киев решил: «Нет, будем воевать». «Но тем не менее на переговоры сразу же согласились – это было еще в конце февраля 2022 года», – отметил Путин.

    «Где-то в конце марта мы получили бумагу из Киева, кстати говоря, как раз с подписью главы переговорной группы в Украине. И именно эти украинские предложения – я хочу это подчеркнуть, это очень важно – легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. Это состоялось 15 апреля», – сказал Путин.

    При этом президент отметил, что вывод войск из-под Киева Россия начала в конце марта - часть войск ушла через Белоруссию, а часть прямо на территорию Российской Федерации. «Четвертого апреля был закончен вывод, а бумага, которую мы согласовали в Стамбуле, была сверстана 15 апреля. Тогда, когда войск российских у Киева уже не было», – пояснил Путин.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

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    28 января 2025, 21:17 • Новости дня
    Путин заявил о «почти нулевом» суверенитете Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится через месяц-два, если Киев лишится вооружений и финансовой поддержки Запада. Он сказал, что в этом смысле у Украины «почти нулевой» суверенитет.

    Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быстро закончиться при определенных условиях, передает ТАСС.

    «Они же могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два», – сказал он.

    «В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», – добавил президент.

    Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предсказал крах Украины без переговоров до лета, а американский сенатор Томми Табервилл заявил, что Россия занимает выигрышную позицию в конфликте на Украине, несмотря на финансовую поддержку Киева Соединенными Штатами.

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