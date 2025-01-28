Мэра украинского Дрогобыча оштрафовали за срыв мобилизации

Мэра украинского Дрогобыча Тараса Кучму оштрафовали за срыв мобилизации

Tекст: Ольга Иванова

Кучму обвиняют в невыполнении плана по мобилизации, в связи с чем его оштрафовали на 36 тыс. гривен. Военкомат во Львовской области призвал его для вручения постановления, однако, поскольку он не пришел, сотрудники военкомата обратились в полицию, пишет ТАСС.

Кучма самостоятельно прибыл в военкомат, где был проинформирован о штрафе за срыв мобилизационных мероприятий. По словам мэра, подобные штрафы получили главы еще четырех городов региона. Кучма выразил намерение оспорить решение, аргументируя это тем, что у мэров нет полномочий по доставке людей в военкоматы.

Издание Zaxid.net также отмечает, что штрафы могут быть связаны с постановлением кабмина Украины от 16 мая 2024 года, расширяющим роль местных органов власти в мобилизационных мероприятиях. В соответствии с этим постановлением местные власти обязаны вести военный учет и обеспечивать прибытие резервистов. Недавно принятые поправки Верховной радой дополнительно усилили ответственность местных властей за организацию призыва.

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