Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Мэра украинского Дрогобыча оштрафовали за срыв мобилизации
Мэра украинского Дрогобыча Тараса Кучму оштрафовали за срыв мобилизации
Мэра Дрогобыча Тараса Кучму оштрафовали на 36 тыс. гривен за невыполнение мобилизационного задания, что мэр намерен обжаловать, заявляя, что у него полномочий по доставке людей в военкоматы, сообщает украинское издание Zaxid.net.
Кучму обвиняют в невыполнении плана по мобилизации, в связи с чем его оштрафовали на 36 тыс. гривен. Военкомат во Львовской области призвал его для вручения постановления, однако, поскольку он не пришел, сотрудники военкомата обратились в полицию, пишет ТАСС.
Кучма самостоятельно прибыл в военкомат, где был проинформирован о штрафе за срыв мобилизационных мероприятий. По словам мэра, подобные штрафы получили главы еще четырех городов региона. Кучма выразил намерение оспорить решение, аргументируя это тем, что у мэров нет полномочий по доставке людей в военкоматы.
Издание Zaxid.net также отмечает, что штрафы могут быть связаны с постановлением кабмина Украины от 16 мая 2024 года, расширяющим роль местных органов власти в мобилизационных мероприятиях. В соответствии с этим постановлением местные власти обязаны вести военный учет и обеспечивать прибытие резервистов. Недавно принятые поправки Верховной радой дополнительно усилили ответственность местных властей за организацию призыва.
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