В Финляндии начались забастовки на заводах из-за зарплат

Финские промышленные рабочие организовали забастовки из-за споров о зарплатах

Tекст: Елизавета Шишкова

Причиной протеста стали разногласия между профсоюзами и работодателями по поводу повышения заработных плат. Организации, входящие в Центральное объединение профсоюзов (SAK), включая Индустриальный профсоюз, требуют повышения зарплат на 10% в течение двух лет. Работодатели считают это требование нереалистичным, передают «Ведомости».

К забастовкам присоединились Профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора (AKT), Профсоюз работников сферы услуг (PAM) и другие. Пилоты авиакомпании Finnair также протестуют с декабря 2024 года. Если соглашение не будет достигнуто, забастовка может продолжаться до 14 февраля.

По данным издания, забастовки могут серьезно повлиять на повседневную жизнь граждан. Ожидается задержка доставки товаров из-за запрета на отгрузку контейнеров в портах. Запрет на сверхурочную работу пилотов может привести к отмене от десяти до пятнадцати авиарейсов ежедневно.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 26 января призвал участников рынка труда избежать массовых забастовок. В интервью Yle он отметил, что они могут прервать экономический рост, который начал наметиться в стране.

Ранее в Берлине началась 24-часовая забастовка сотрудников BVG, которая парализовала метро, трамваи и автобусы.

Также всеобщая забастовка прошла из-за планов сократить социальные выплаты на три млрд евро, что привело к отмене 70% авиарейсов и остановке общественного транспорта.