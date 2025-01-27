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Американский рэпер DaBaby решил выступить в Москве
Американский рэпер DaBaby решил выступить в Москве 28 февраля
Американский рэпер DaBaby планирует выступить в Москве на VK Stadium 28 февраля, начав выступление в 19.00, следует из афиши площадки.
DaBaby, настоящее имя которого Джонатан Линдейл Кирк, выступит в Москве на концертной площадке VK Stadium 28 февраля. Афиша арены подтверждает, что начало мероприятия запланировано на 19:00. Вместе с рэпером выступит специальный гость, имя которого пока не раскрывается, передает РИА «Новости».
DaBaby стал известен благодаря лид-синглу Suge, который набрал более 150 млн прослушиваний на музыкальном сервисе Spotify. В 2019 году он выпустил дебютный альбом Baby on Baby, который получил признание критиков и фанатов. В 2020 году песня DaBaby совместно с Roddy Ricch «Rockstar» заняла первую строчку в чарте Apple Music «Топ-100 в мире», что закрепило его успех на музыкальной сцене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября сообщалось, что Канье Уэст планировал выступить на «Газпром Арене» в Петербурге, однако официального анонса мероприятия не последовало, а затем СМИ сообщили, что концерт в Москве был отменен из-за отказа властей выдать разрешение на его проведение.