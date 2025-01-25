Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.12 комментариев
В Киеве и шести регионах Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в пяти регионах Украины
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве и шести областях Украины, включая Черниговскую и Полтавскую области, следует из данных министерства цифровой трансформации страны.
В Киеве и нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях, передает РИА «Новости».
Власти призывают население оставаться в укрытиях до снятия тревоги.
Ранее российские войска ударили по аэродрому в Хмельницкой области Украины.
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До этого ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы.