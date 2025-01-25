Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.7 комментариев
Фицо: Украина никогда не вступит в НАТО
Премьер Словакии Фицо усомнился во вступлении Украины в НАТО и ЕС
Украина никогда не станет членом НАТО, а процесс вступления в Европейский союз может столкнуться с серьезными трудностями, заявил в эфире программы «Субботние диалоги» премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По словам Фицо, если послушать заявления «некоторых политиков», то у Украины будут и огромные проблемы с вступлением в Европейский союз, и никогда не вступит в НАТО, передает РИА «Новости».
Ранее Фицо предсказал, что Украина может потерять треть территории и оказаться под оккупацией иностранных войск в результате конфликта.
Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.
Он также обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.