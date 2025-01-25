Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.7 комментариев
Зеленский предложил помочь оборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь
Зеленский: Украина поможет перепрофилировать Молдавскую ГРЭС для использования своего угля
Украина готова направить специалистов для перепрофилирования Молдавской ГРЭС на использование украинского угля, сообщил Владимир Зеленский на встрече с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.
Зеленский отметил, что Украина может предоставить уголь как для Молдавии, так и для Тирасполя. По его словам, возможны возражения относительно технической пригодности украинского угля, однако в случае необходимости Украина готова оперативно отправить своих специалистов для работы на станции. Это заявление прозвучало на пресс-конференции, видеофрагмент которой было размещено украинским изданием «Зеркало недели», передает ТАСС.
В субботу президент Молдавии Майя Санду объявила о предстоящем визите в Киев для обсуждения вопросов безопасности, энергетики и торговли с украинскими коллегами.
Ранее Санду совместно с Зеленским обсуждала возможность поставок угля c Украины в обмен на электроэнергию. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский уточнил, что диалог касается именно лидеров Украины и Молдавии, и Тирасполь в нем не участвует.
Напомним, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта.