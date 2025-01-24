Мединский призвал не критиковать Трампа за слова о роли СССР в победе над фашизмом

Tекст: Алексей Дегтярев

«Трамп обращался не к России, он обращался ко вселенной. То, что Россия помогла Америке, хорошо, что Трамп так сказал», – цитирует Мединского ТАСС.

Он отметил, что на Западе превалирует дискурс о том, что Россия якобы мешала США победить Гитлера.

«Здесь он занимает здравую позицию», – сказал он.

Также Мединский не стал критиковать Трампа за заявление о 60 млн погибших в Великую Отечественную войну жителях СССР.

«Давайте не будем придираться, мы ведь тоже не знаем число потерь южан и северян в Гражданской войне», – добавил Мединский.

Он указал, что в одной из публикаций Трамп говорил о потерях СССР во время Великой Отечественной в 30 млн человек.

Трамп ранее заявил, что Россия помогла США победить нацистскую Германию, и отметил, что СССР за время Второй мировой якобы потеряла порядка 60 млн человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Соединенные Штаты разделят радость празднования 80-летия Победы в российской столице.