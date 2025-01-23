Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
ВС России поразили объекты инфраструктуры, обеспечивавшие работу украинского ВПК
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 29 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 177 беспилотников, 590 ЗРК, 20 739 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 20 877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 616 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Утром в четверг сообщалось, что Запорожье осталось без света и тепла из-за удара по инфраструктуре.
Напомним, на прошлой неделе ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.