ВС России поразили объекты инфраструктуры, обеспечивавшие работу украинского ВПК

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты 29 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 177 беспилотников, 590 ЗРК, 20 739 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 20 877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 616 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Утром в четверг сообщалось, что Запорожье осталось без света и тепла из-за удара по инфраструктуре.

Напомним, на прошлой неделе ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.