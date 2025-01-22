Турецкий суд утвердил 40 пожизненных сроков Машарипову за убийство 39 человек

Верховный суд Турции оставил в силе приговор Машарипову за убийство 39 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Турции утвердил приговор Абдулгадиру Машарипову, который был признан виновным в совершении теракта в стамбульском ночном клубе «Рейна» в 2017 году, сообщает ТАСС.

Машарипов, убивший 39 человек и покушавшийся на жизнь еще 79, получил 40 пожизненных сроков и 1368 лет тюрьмы. Суд подтвердил, что такие приговоры соответствуют правовым нормам.

Теракт в ночном клубе «Рейна» произошел в новогоднюю ночь и стал одним из самых трагичных инцидентов в истории Турции. Судебное разбирательство началось в 2020 году, и Машарипов был признан виновным по ряду серьёзных обвинений, включая предумышленное убийство и покушение на убийство. Его приговор стал символом правосудия за жертвы той ужасной ночи.

Помимо Машарипова, в деле о нападении фигурировали еще 31 соучастник, которым также были вынесены различные сроки заключения. Верховный суд оставил их приговоры без изменений, отметив, что они соответствуют законодательству Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Машарипов признал вину в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь, а в Стамбуле задержали предполагаемого организатора этого теракта. Машарипов был приговорен к 40-кратному пожизненному заключению за свои действия.