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Грузия обвинила ЕС в поощрении кампании насилия в стране
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили расценил как «поощрение насилия» со стороны представительства Евросоюза номинирование на журналистскую премию 2024 года в Грузии радикально оппозиционной телекомпании «Формула», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он напомнил, что эту телекомпанию финансирует беглый экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, обвиняемый на родине в различных преступлениях, включая хищения в армии, а также причастный к созданию «кол-центров», грабящих пенсионеров в Европе.
По его словам, телекомпания «терроризирует» население Грузии.
«Поощрение (представительством Евросоюза) организации, которая ведет кампанию ненависти и насилия, равноценно участию в кампании ненависти и насилия», – заявил Шалва Папуашвили.
Реакции представительства ЕС на это обвинение пока нет.