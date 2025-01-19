Швейцария разблокировала активы Усманова на 6,5 млн евро

Швейцария разблокировала активы Усманова для оплаты вертолетов и недвижимости

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) удовлетворил запросы трастовой фирмы, представляющей интересы российского предпринимателя Алишера Усманова. Решение принять в исключительном порядке, было разрешено разблокировать более 6,5 млн евро замороженных активов. Эти средства пойдут на оплату счетов за обслуживание двух вертолетов во Франции и недвижимости в Англии.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении газеты Tages-Anzeiger, трастовая фирма подала соответствующие запросы летом и осенью 2022 года. Запросы касались оплаты счетов на основании контрактов, заключенных до введения санкций. Представители Усманова утверждали, что местная фирма во Франции начала судопроизводство с целью конфискации одного из вертолетов, а несколько строительных компаний в Лондоне могли оказаться на грани банкротства, если бы их услуги не были оплачены.

В результате одобрения секретариатом, было разрешено оплатить содержание недвижимости в Англии на сумму около 4,2 млн евро, а также обслуживание вертолетов на сумму почти 2,4 млн евро. Эксперт по санкциям профессор Виктор Винклер заявил, что разблокировка средств соответствует законодательным требованиям.

Tages-Anzeiger также отметил, что использование замороженных активов позволяет избежать расходов налогоплательщиков на содержание конфискованной собственности российских бизнесменов. Для примера было приведено, что американские власти вынуждены тратить около семи млн долларов в год на содержание одной из российских яхт.

На сайте SECO указано, что ведомство может разблокировать замороженные средства в исключительных случаях, например, если средства необходимы для выполнения старых контрактов или в затруднительных ситуациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии закрыли дело против российского бизнесмена Алишера Усманова, который подозревался в нарушении санкционного режима. Также сообщалось, что Усманова переизбрали президентом Международной федерации фехтования, где он занимает этот пост с 2008 года.