Отоларинголог порекомендовала зимой греть наушники руками

Отоларинголог Мерзабекян порекомендовала согревать наушники зимой в руках перед использованием

Tекст: Татьяна Косолапова

«Если наушники, особенно внутриканальные, сделаны из некачественного материала, который подвергается сильному охлаждению, то, конечно, это может спровоцировать воспалительные заболевания наружного уха», – говорит Мерзабекян.



При этом специалист отмечает, что вряд ли даже самые некачественные наушники, не согретые предварительно в руках, могут застудить ухо у здорового человека – подобных случаев не описано, нет и исследований на этот счет. Однако при совпадении определенных условий, таких как травма кожи наружного слухового прохода или снижение иммунитета, вред холодные наушники нанести могут.

«Поэтому прежде чем надеть наушники или вставить их в наружный слуховой проход, желательно их согреть в руках, чтобы не было контакта холодного пластика или металла с кожей человека. И для большей безопасности на наушники должны быть надеты специальные насадки, часто они прорезиненные, чтобы не было чрезмерного их охлаждения от окружающей среды», – рекомендует специалист.

Кроме того, врач предупреждает, что если внутриканальные наушники не обрабатываются должным образом, то ухо подвержено более активной атаке различных микробов – в результате будут страдать кожные покровы.

«Нужно всегда помнить о том, что наушники нужно носить правильно. Они действительно могут влиять на слух, если вы делаете слишком большую громкость – например, пытаетесь использовать их в метро. Шум от движения поезда может достигать 90 децибел, это очень много. Соответственно, если пытаться сделать музыку еще громче, то это создаст нагрузку на барабанную перепонку и слуховую систему в целом. Поэтому наушники лучше не использовать в условиях шумной окружающей среды. Они нужны, чтобы мы не мешали окружающим, а не для того, чтобы заглушать окружающую среду, используя в качестве беруш», – подчеркивает Мерзабекян.

Она обращает внимание на то, что наушники категорически нельзя использовать пациентам с заболеваниями среднего наружного уха после баротравм, а также людям с воспалительными заболеваниями уха.

«Наушники должны быть использованы разумно. Если мы надеваем наушники на ребенка, то мы должны объяснить, как ими пользоваться, чего нельзя делать, а что можно. И нужно рассказывать, как предостеречь себя от того, чтобы при включении наушников не было слишком громкого сигнала сразу», – заключила отоларинголог.

В прошлом году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах.