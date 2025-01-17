Алиев отметил значимость первого официального визита Кобахидзе в Азербайджан

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Особенно важно, что свой первый официальный зарубежный визит Ираклий Кобахидзе совершает в Азербайджан. Еще раз поздравляю «Грузинскую мечту» с победой на выборах в парламент (26 октября 2024 года)», – сказал он, сообщает телекомпания «Имеди».

По словам Алиева, решение грузинского премьера нанести первый зарубежный визит в Азербайджан «символизирует отношения высшего уровня» между двумя странами.

Президент Азербайджана отметил, что его страна инвестировала в экономику Грузии 3,6 млрд долларов.

Он также подчеркнул значимость грузинского транзита для экспорта азербайджанского природного газа и подчеркнул, что объемы будут нарастать.

Из стран ЕС Азербайджан поставляет газ в Грецию, Венгрию, Румынию, Италию, Болгарию, Хорватию, Словению.

По итогам 2024 года Азербайджан поставил в Европу 12,5 млрд кубометров газа.

В 2023 году объем поставок составил 11,8 млрд кубометров.

Ранее стало известно, что Грузия предложила Азербайджану и Армении трехстороннее сотрудничество.