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Алиев отметил значимость первого официального визита Кобахидзе в Азербайджан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в пятницу прибывшего в его страну премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, отметил, что это первый зарубежный визит председателя правительства Грузии после того, как тот снова занял этот пост в ноябре, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Особенно важно, что свой первый официальный зарубежный визит Ираклий Кобахидзе совершает в Азербайджан. Еще раз поздравляю «Грузинскую мечту» с победой на выборах в парламент (26 октября 2024 года)», – сказал он, сообщает телекомпания «Имеди».
По словам Алиева, решение грузинского премьера нанести первый зарубежный визит в Азербайджан «символизирует отношения высшего уровня» между двумя странами.
Президент Азербайджана отметил, что его страна инвестировала в экономику Грузии 3,6 млрд долларов.
Он также подчеркнул значимость грузинского транзита для экспорта азербайджанского природного газа и подчеркнул, что объемы будут нарастать.
Из стран ЕС Азербайджан поставляет газ в Грецию, Венгрию, Румынию, Италию, Болгарию, Хорватию, Словению.
По итогам 2024 года Азербайджан поставил в Европу 12,5 млрд кубометров газа.
В 2023 году объем поставок составил 11,8 млрд кубометров.
Ранее стало известно, что Грузия предложила Азербайджану и Армении трехстороннее сотрудничество.