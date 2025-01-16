Ущерб от ДТП с поездом под Волгоградом превысил 117 млн рублей

Эксперт рассказал о маршруте поставок «гуманитарного» российского газа в Приднестровье

Эксперт Юшков: Россия не бросила Приднестровье и готова поставлять газ хоть бесплатно

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Заявление о том, что Россия отправит в Приднестровье газ в качестве гуманитарной помощи, должно информационно противодействовать позиции Молдавии и Украины, которые пытаются связать прекращение поставок газа с решением Газпрома. Смысл этого заявления в том, чтобы показать Киеву и Кишиневу, что Россия не бросила Приднестровье и готова поставлять газ хоть бесплатно», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Похоже, Газпром реально к этому готов, – продолжил эксперт. – Однако в Молдавию, если возобновится транзит через Украину, газ не пойдет. Чтобы Газпром продавал газ Кишиневу, надо решить вторую проблему. Молдавия нарушила предыдущий контракт и не выплачивала долг по старым контрактам. А выплата долга – это одно из условий заключения нового контракта», – напомнил Юшков.

Эксперт подчеркнул, что ПМР может получать газ только транзитом через Украину, «потому что закачать газ через Румынию и затем Молдавию фактически невозможно». По его словам, если гуманитарные поставки газа будут вестись через территорию Молдавии, то Кишинев «оставит этот газ себе».

«Поэтому я не представляю, как еще можно осуществлять гуманитарные поставки. Чисто физически это зависит не от России. Будет ли этот газ действительно бесплатным? Судя по заявлениям, да, но я бы дождался комментариев с российской стороны», – рассуждает спикер.

Еще один вопрос – о каких объемах газа может идти речь. «Если газ пойдет не только в дома, но и на электростанции для выработки электричества, то нужно контролировать объемы. Получается, что у Приднестровья будет соблазн получить больше газа, а потом выработать электроэнергию и продать ее в ту же самую Молдавию», – добавил спикер.

Ранее в среду глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия отправит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве, а маршрут поставок стороны обсудят дополнительно. По мнению экономиста Ивана Лизана, у России есть дипломатический и силовой варианты решения проблем с газом в Приднестровье.

С начала года Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. В результате ПМР оказалась в полной газовой блокаде. В непризнанной республике в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия.