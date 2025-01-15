CNN: Министр сексуального равенства Франции возмутилась использованием клона голоса ее отца в фильме

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет CNN, министр по вопросам сексуального равенства Франции Аврора Берже выразила недовольство использованию клонированного голоса ее отца Алена Дорваля для нового фильма «Непробиваемые». Дорваль, известный французской публике как голос Сильвестра Сталлоне, скончался в феврале прошлого года.

В своем обращении Берже пояснила, что согласилась только на испытание технологии, однако, по ее словам, компания ElevenLabs не должна была использовать или публиковать клонированный голос без предварительного согласия ее и ее матери. «Я никогда не одобряла эту публикацию», – заявила она, добавив, что ее отец также бы не согласился на это.

Компания ElevenLabs в уже удаленном заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) ранее сообщила о воссоздании голоса Дорваля с использованием технологии ИИ. Компания отметила, что работает с семьей актера, чтобы сохранить голос и использовать его в фильме. В ElevenLabs подчеркнули, что семья сохраняет полный контроль и решает, будет ли и каким образом использоваться ИИ-дубляж.

Фильм «Непробиваемые» вышел в США в ноябре и скоро появится на Amazon во Франции. В фильме Сильвестр Сталлоне играет роль водителя бронированного грузовика, которому поручено доставить подозрительный груз.