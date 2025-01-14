В Москве похоронили актрису Добровольскую

Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронили в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Гражданская панихида прошла на основной сцене МХТ им. Чехова, в котором Добровольская прослужила более 30 лет. После этого состоялось отпевание в храме Святителя Николая на Трех горах, передает РИА «Новости».

Актриса скончалась 10 января в возрасте 60 лет после тяжелой болезни. Добровольская снималась в сериалах «Королева Марго», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Участок», «Заколдованный участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Монастырь», «Актрисы» и других.

Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни. В числе гостей, которые пришли на прощание с артисткой, были гендиректор Первого канала Константин Эрнст и народный артист России Константин Хабенский.