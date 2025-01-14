Осужденный за расстрел сослуживцев Шамсутдинов пять раз пытался уйти на СВО

Tекст: Вера Басилая

Бывший солдат вооруженных сил России Рамиль Шамсутдинов, который был осужден за расстрел сослуживцев, уже пять раз пытался заключить контракт для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине, передает Ura.Ru.

Как сообщил Салим Шамсутдинов, его сын завершал все необходимые процедуры, включая подписание контракта, но каждый раз сталкивался с отказом.

Причины отказа не объясняли, несмотря на то что формально поводов для этого нет. Отец отметил, что Рамиль не имел взысканий, а статьи Уголовного кодекса, по которым он был осужден, не противоречат его стремлению пойти на службу.

Салим Шамсутдинов также подчеркнул, что его сын хочет служить родине, однако ему не предоставляют этой возможности.

Ранее осенью 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкальском крае, в результате чего погибли восемь человек.

В 2021 году 2-й Восточный окружной военный суд в Чите признал его виновным и приговорил к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима, при этом рядовой объяснил свой поступок дедовщиной. После этого Шамсутдинов стал подсобным рабочим в тюменской ИК-2.