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На пороховом заводе в Казани возобновили испытания после атаки БПЛА
В Казани возобновили испытания на пороховом заводе после временной приостановки из-за атаки беспилотников на город, планируется провести 47 выстрелов.
На пороховом заводе в Казани возобновились испытания после временной приостановки из-за атаки беспилотников на город, сообщает ТАСС.
Информация об этом была опубликована в Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов Казани, где отмечается, что в ближайшее время ожидается 47 выстрелов.
«Просим сохранять спокойствие», – говорится в сообщении администрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки беспилотника на Казань предприятия региона продолжали работать в штатном режиме, в пригороде Казани в результате атаки загорелась газовая цистерна, а аэропорты Казани, Калуги, Саратова и Тамбова временно прекратили принимать и отправлять рейсы в целях обеспечения безопасности.