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Байден решил назвать авианосцы ВМС США в честь Клинтона и Буша-младшего
Новые атомные авианосцы ВМС США будут носить имена бывших президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, сообщил глава американского государства Джо Байден.
Байден заявил, что в честь Клинтона и Буша-младшего будут названы следующие два атомных авианосца класса «Джеральд Р. Форд» военно-морских сил США. В своем заявлении он отметил, что гордится этим решением и лично сообщил об этом бывшим президентам. Байден подчеркнул, что оба бывших президента были глубоко тронуты, передает РИА «Новости».
Авианосцы будут носить названия USS William J. Clinton (CVN 82) и USS George W. Bush (CVN 83). Ожидается, что их строительство начнется в ближайшие годы. «После завершения они войдут в состав самого способного, гибкого и профессионального флота», – сказал Байден.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году, когда республиканец Дональд Трамп отказывался признавать победу Байдена на выборах президента США, Буш-младший заявил о победе демократа, хотя сам, как и Трамп, является республиканцем.