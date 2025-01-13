Полиция Бразилии предупредила о возможном покушении на Лулу да Силву

Полиция Бразилии сообщила об угрозе покушения на жизнь президента Лулу да Силвы

Tекст: Мария Иванова

Федеральная полиция Бразилии начала расследование предполагаемого покушения на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву и судью Федерального верховного суда Алешандри ди Морайса, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Terra. В начале января в распоряжение полиции поступила записка, в которой упоминались предполагаемые заговорщики, планировавшие нападение.

По данным CNN Brasil, полиция считает, что организаторы заговора планировали использовать взрывчатые вещества, гранаты и винтовки Barrett M82. На данный момент личности предполагаемых заговорщиков не установлены, и неизвестно, была ли угроза окончательно устранена.

Ранее в ноябре 2024 года правоохранительные органы Бразилии уже начали расследование против бывших офицеров и экс-президента Жаира Болсонару. Их подозревали в создании преступной группировки и попытке переворота в 2022 году. Заговорщики хотели сорвать инаугурацию Лулы да Силвы 1 января 2023 года, обсуждая возможность его убийства, однако не реализовали свои планы.

Напомним, в конце прошлого года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был выписан из больницы в Сан-Паулу после двух операций, он возвращается к исполнению обязанностей. До этого он перенес вторую операцию после кровоизлияния в мозг, которая была проведена для предотвращения повторного кровотечения.