Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.0 комментариев
Полиция Бразилии предупредила о возможном покушении на Лулу да Силву
Полиция Бразилии сообщила об угрозе покушения на жизнь президента Лулу да Силвы
Федеральная полиция Бразилии начала расследование угрозы покушения на президента Луиса Инасиу Лулу да Силву и судью Алешандри ди Морайса с использованием взрывчатых веществ и винтовок.
Федеральная полиция Бразилии начала расследование предполагаемого покушения на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву и судью Федерального верховного суда Алешандри ди Морайса, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Terra. В начале января в распоряжение полиции поступила записка, в которой упоминались предполагаемые заговорщики, планировавшие нападение.
По данным CNN Brasil, полиция считает, что организаторы заговора планировали использовать взрывчатые вещества, гранаты и винтовки Barrett M82. На данный момент личности предполагаемых заговорщиков не установлены, и неизвестно, была ли угроза окончательно устранена.
Ранее в ноябре 2024 года правоохранительные органы Бразилии уже начали расследование против бывших офицеров и экс-президента Жаира Болсонару. Их подозревали в создании преступной группировки и попытке переворота в 2022 году. Заговорщики хотели сорвать инаугурацию Лулы да Силвы 1 января 2023 года, обсуждая возможность его убийства, однако не реализовали свои планы.
Напомним, в конце прошлого года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был выписан из больницы в Сан-Паулу после двух операций, он возвращается к исполнению обязанностей. До этого он перенес вторую операцию после кровоизлияния в мозг, которая была проведена для предотвращения повторного кровотечения.