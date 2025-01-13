Большая часть атак БПЛА в 2024 году пришлась на Белгородскую область

В 2024 году в Белгородской области сбили 1896 украинских беспилотников

Tекст: Максим Попов

Белгородская область стала одним из главных объектов атак украинских БПЛА в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны. Из более чем 7,3 тыс. дронов, сбитых за пределами зоны СВО, 1896 были уничтожены именно в этом регионе.

На втором месте по количеству атак находится Брянская область, где силы ПВО сбили 1206 беспилотников, а на третьем – Курская область с 1170 сбитыми дронами. В общей сложности, по данным военного ведомства, за год удалось пресечь 7345 попыток атак украинских БПЛА по российским регионам, не входящим в зону спецоперации.

После Белгородской, Брянской и Курской областей наиболее интенсивно дроны атаковали регионы ЮФО. В Ростовской области было сбито 553 дрона, в Краснодарском крае – 472, а в Республике Крым – 434. Средства ПВО активно работают и над Черным и Азовским морями, где были уничтожены 160 и 114 беспилотников соответственно.

Еще одним объектом повышенного внимания украинских беспилотников стала Воронежская область, где в 2024 году силы ПВО сбили 411 дронов, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что система Купол Донбасса за неделю перехватила 208 беспилотников ВСУ над ДНР, предотвратив теракты.