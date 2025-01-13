Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.20 комментариев
Большая часть атак БПЛА в 2024 году пришлась на Белгородскую область
В 2024 году в Белгородской области сбили 1896 украинских беспилотников
Четверть атак украинских беспилотников за пределами зоны спецоперации пришлась на Белгородскую область, где в 2024 году было сбито 1896 дронов, что подтверждают данные Минобороны.
Белгородская область стала одним из главных объектов атак украинских БПЛА в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны. Из более чем 7,3 тыс. дронов, сбитых за пределами зоны СВО, 1896 были уничтожены именно в этом регионе.
На втором месте по количеству атак находится Брянская область, где силы ПВО сбили 1206 беспилотников, а на третьем – Курская область с 1170 сбитыми дронами. В общей сложности, по данным военного ведомства, за год удалось пресечь 7345 попыток атак украинских БПЛА по российским регионам, не входящим в зону спецоперации.
После Белгородской, Брянской и Курской областей наиболее интенсивно дроны атаковали регионы ЮФО. В Ростовской области было сбито 553 дрона, в Краснодарском крае – 472, а в Республике Крым – 434. Средства ПВО активно работают и над Черным и Азовским морями, где были уничтожены 160 и 114 беспилотников соответственно.
Еще одним объектом повышенного внимания украинских беспилотников стала Воронежская область, где в 2024 году силы ПВО сбили 411 дронов, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что система Купол Донбасса за неделю перехватила 208 беспилотников ВСУ над ДНР, предотвратив теракты.