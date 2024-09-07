Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Депутат Госдумы сравнил Украину с «Титаником»
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Украину на Западе ждет судьба парохода «Титаник».
По его словам, США и Британия стремятся решить свои геополитические амбиции, превратив Украину в «Титаник». Чтобы она не смогла избежать предначертанной участи, они поставили к штурвалу «безусого и недалекого юнгу в лице Зеленского», добавил депутат, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что США и Британия пытаются привлечь на Украину «знатных европейских персон», чтобы отправить их в «бесславный последний круиз».
«В результате этот самоуверенный сине-желтый корабль с ограниченным числом спасательных шлюпок уже покинул порт и вышел в бурный океан, навстречу мистическому айсбергу», – заключил депутат.
Ранее в Госдуме заявили, что Запад отказался разрешить ВСУ бить вглубь России из-за грозящих рисков.