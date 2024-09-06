Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.42 комментария
Посол России назвал санкции США «видом политического спорта»
Посол России Антонов заявил, что санкции стали для США видом политического спорта
«Закручивание санкционных гаек» стало для американских властей своеобразным видом политического спорта, в котором администрация Белого дома упражняется с удивительным энтузиазмом, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов отметил, что все чаще США пытаются надавить не только на Россию, но и на третьи страны, превращая закручивание санкционных гаек в своеобразный вид политического спорта, заставляя танцевать под собственную дудку, передает ТАСС.
По его словам, Вашингтон «палит во все стороны», осознавая, что введенные санкции не принесли желаемого результата США.
«Угрозы зарубежным партнерам репрессалиями за взаимодействие с любыми нашими банками, даже не находящимися в черных списках стали новым словом в местном санкционном жаргоне», – отметил Антонов.
Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции против двух индийских судоходных компаний, Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping, подозревая их в участии в проекте «Арктик СПГ – 2» российской компании «Новатэк».