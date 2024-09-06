Посол России назвал санкции США «видом политического спорта»

Посол России Антонов заявил, что санкции стали для США видом политического спорта

Tекст: Вера Басилая

Антонов отметил, что все чаще США пытаются надавить не только на Россию, но и на третьи страны, превращая закручивание санкционных гаек в своеобразный вид политического спорта, заставляя танцевать под собственную дудку, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон «палит во все стороны», осознавая, что введенные санкции не принесли желаемого результата США.

«Угрозы зарубежным партнерам репрессалиями за взаимодействие с любыми нашими банками, даже не находящимися в черных списках стали новым словом в местном санкционном жаргоне», – отметил Антонов.

Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции против двух индийских судоходных компаний, Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping, подозревая их в участии в проекте «Арктик СПГ – 2» российской компании «Новатэк».