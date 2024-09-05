Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Предлагаю поставить точку. Сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, в 2% годовых», – передает ТАСС слова Путина.

Он также поручил задним числом, с 1 июля, поднять до 1 млн рублей выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

«С прошлого года в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, имеют право получить выплату на погашение ипотечного кредита в увеличенном размере – не 450 тыс. рублей, как по всей стране, а 1 млн рублей. Мы договорились, что выплату в аналогичном размере нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля, то есть задним числом», – сказал президент.

Он отметил также, что повышенные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» на Дальнем Востоке будут сохранены.

«В рамках программ «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были вдвое увеличены единовременные выплаты для педагогов и врачей, которые переезжают работать в села и поселки Дальнего Востока, до 2 млн рублей. Для медицинских работников средняя выплата до 1 млн. Мы уже договорились продлить эти программы до 2030 года и при этом сохранить повышенный двойной дальневосточный коэффициент выплат», – сказал Путин.

Ранее Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.