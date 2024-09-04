Всероссийский студенческий корпус спасателей подвел итоги работы за три года

Tекст: Валерия Городецкая

За последние три года добровольцы ВСКС провели тысячи мероприятий, направленных на обучение школьников правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Студенты-спасатели активно участвуют в военно-патриотических программах Российского движения детей и молодежи «Движение первых!» и центра «Воин».

Особое внимание на конференции было уделено работе с подрастающим поколением. Добровольцы ВСКС проводят большую работу по формированию у школьников навыков безопасного поведения, прививают им такие ценности, как ответственность, милосердие и готовность помочь ближнему, отметил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Высокую важность работы ВСКС подчеркнули в приветственной телеграмме министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

ВСКС объединяет сегодня более 8 тыс. студентов-спасателей со всей России. Кроме того, создано 114 школьных спасательных отрядов, в которых уже состоит свыше 2 тыс. ребят. Все добровольцы ВСКС проходят обязательную специальную подготовку на базе Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований и 14 ресурсных центров по поддержке добровольчества в ЧС.

С начала специальной военной операции вместе с Народным фронтом и другими общественными объединениями ВСКС организовал штаб общественной поддержки пострадавших от действий вооруженных сил Украины. На сегодняшний день более 5 тыс. тонн гуманитарного груза доставлено силами добровольцев в Донбасс и Новороссию, студенты-спасатели активно помогают местным жителям в восстановлении жилья и инфраструктуры.

Объединенный отряд добровольцев ВСКС из Москвы, Алтайского края, ЛНР и ДНР, Ростовской и Курской областей совместно с волонтерами Народного фронта, благотворительным фондом «Банк еды «Русь» и другими общественными организациями помогают жителям Белгородской и Курской областей.