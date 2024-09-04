Стала известна позиция России на сессии Совета управляющих МАГАТЭ

Москва поднимет вопрос об угрозах для Запорожской и Курской АЭС на сессии Совета управляющих МАГАТЭ

Tекст: Денис Тельманов

«С точки зрения МАГАТЭ центральный вопрос не в том, в какой форме существует угроза мирному ядерному объекту, в данном случае АЭС, а в том, что она существует в принципе», – сказал Устинов, передает РИА «Новости».



Он добавил, что дело не ограничивается намерениями Украины, а переходит в русло практических действий. «Прямая и явная угроза создается Киевом для двух российских АЭС – Запорожской и Курской», – подчеркнул Устинов.

По его словам, Москва поднимет этот вопрос на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая стартует 9 сентября.

Напомним, что ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской АЭС остается крайне сложной.