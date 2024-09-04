Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.4 комментария
Пушилин: При атаке ВСУ на Донецк погибли три человека
При артиллерийском ударе украинских военных по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка погибли три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Согласно предварительным данным, при ударе в городе погибли три человека, еще пятеро мирных жителей получили ранения, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
В поселке шахты Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ пострадала девушка 2004 года рождения.
Все пострадавшие получают медицинскую помощь.
Также при атаке ВСУ поврежден автобус городского маршрута № 42 в Кировском районе Донецка, автобус № 18 в Центрально-Городском районе Горловки.
За день ВСУ атаковали девять раз, выпустили свыше 15 боеприпасов, в том числе из ствольной артиллерии калибром 155 мм.
Ранее украинские боевики обстреляли школу в Горловке.