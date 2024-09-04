Захарова указала на искажение Зеленским позиции Индии по Украине

Захарова: Зеленский искажает позицию Индии, предлагая провести в этой стране конференцию по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Дипломат считает, что Зеленский не может понять суть позиции Нью-Дели по украинскому вопросу. Позиция Индии заключается в том, что решение о месте и времени начала мирных переговоров является прерогативой двух сторон конфликта, передает ТАСС.

При этом Захарова заявила, что прекрасно понимает, зачем Зеленский искажает итоги переговоров, которые состоялись в Киеве. Это делается, потому что Киев хочет выдать свое прочтение.

При этом Россия знает и ценит стремление премьер-министра Индии Нарендры Моди внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, за что Москва ему благодарна.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Моди провести в Индии конференцию по урегулированию на Украине. При этом, по данным Bloomberg, Моди пока не согласился на это.