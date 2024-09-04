Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.0 комментариев
Захарова указала на искажение Зеленским позиции Индии по Украине
Захарова: Зеленский искажает позицию Индии, предлагая провести в этой стране конференцию по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский искажает позицию Индии, выступая с предложением провести в этой стране конференцию по урегулированию украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.
Дипломат считает, что Зеленский не может понять суть позиции Нью-Дели по украинскому вопросу. Позиция Индии заключается в том, что решение о месте и времени начала мирных переговоров является прерогативой двух сторон конфликта, передает ТАСС.
При этом Захарова заявила, что прекрасно понимает, зачем Зеленский искажает итоги переговоров, которые состоялись в Киеве. Это делается, потому что Киев хочет выдать свое прочтение.
При этом Россия знает и ценит стремление премьер-министра Индии Нарендры Моди внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, за что Москва ему благодарна.
Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Моди провести в Индии конференцию по урегулированию на Украине. При этом, по данным Bloomberg, Моди пока не согласился на это.