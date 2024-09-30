Российские Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в Курской области

Tекст: Денис Тельманов

Российские Су-25 нанесли успешный авиаудар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, передает РИА «Новости».

В результате атаки, которая была осуществлена авиационными ракетами, были уничтожены как личный состав противника, так и сам опорный пункт.



Экипажи штурмовиков, после завершения боевой задачи, успешно выполнили противоракетный маневр. Они также использовали тепловые ловушки для защиты от возможных ракетных атак и благополучно вернулись на аэродром вылета. Это подтверждает высокий уровень подготовки пилотов и эффективность применяемых тактик.

В ведомстве добавили, что по докладам разведки, уничтожение цели было полным.

Ранее сообщалось, что Су-25 нанесли удар по технике ВСУ в приграничной зоне Курской области.







