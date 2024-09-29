«Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.2 комментария
Группировка «Север» уничтожила скопление боевиков ВСУ в Харьковской области
Бойцы группировки «Север» применили тяжелую огнеметную систему для уничтожения скопления живой силы ВСУ в одном из населенных пунктов Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что операция проводилась после разведывательных мероприятий, выявивших скопление живой силы ВСУ в одном из укрытий, передает ТАСС.
По итогам анализа разведданных было принято решение о нанесении огневого удара. В операции использовалась тяжелая огнеметная система, оснащенная термобарическими боеприпасами. Это позволило эффективно разрушить укрытия, в которых находились украинские военнослужащие, говорится в сообщении.
Министерство обороны РФ отметило, что уничтожение целей фиксировалось в режиме реального времени средствами объективного контроля. В результате удара укрытия с живой силой противника были полностью уничтожены, что подтвердило успешность выполненной операции.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили барражирующими боеприпасами «Ланцет» в Харьковской области украинские САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.