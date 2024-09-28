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    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    14 комментариев
    28 сентября 2024, 14:36 • Новости дня

    В Херсоне раздались взрывы

    Украинские СМИ сообшили о взрывах в Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсоне, который находится под контролем ВСУ, в субботу прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В субботу в Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, вновь прозвучали взрывы, передает РИА Новости.

    Минобороны сообщило, что ВС России нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске, уничтожив три склада боеприпасов ВСУ с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Ранее взрыв прогремел в Черкасской области Украины. Взрывы также произошли в Одесской области.


    27 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные развили успешное наступление у Калиновки и Григоровки, к северу от Часова Яра в ДНР, что было неожиданно для украинской армии, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    В результате успешного штурма Калиновка фактически освобождена, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ ранее на этой высоте корректировали артиллерийский огонь, это повышает стратегическое значение этого успеха.

    ВСУ сосредоточили свои основные усилия на Угледарском направлении, это открыло возможность для внезапной атаки у Часова Яра. При этом у Угледара наблюдается высокая активность украинских дронов, но артиллерия натовского калибра 155 мм работает реже, чем ранее, сказал Кимаковский.

    «Туда (на Угледарское направление – прим. ВЗГЛЯД) на самом деле сегодня брошены те остатки того, что у него [противника] есть на Донецком направлении. <…> Оборона противника сильно поредела после курской авантюры. Туда брошены основные силы, а здесь они уже делают очаговую оборону», – подвел итог советник главы ДНР.

    Ранее Кимаковский сообщал, что город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон.

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    28 сентября 2024, 07:59 • Новости дня
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине

    Платформа «Друзья мира» призвала Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Платформа «Друзья мира» считает, что России и Украине следует уважать законные интересы и территориальную целостность друг друга, заявил глава МИД Китая Ван И в Нью-Йорке на совместном выступлении со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом.

    «Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН, учитывать разумные и законные интересы друг друга», – приводит слова Ван И ТАСС.

    Ван И подчеркнул необходимость предотвращения эскалации конфликта. Он призвал  четко выступать против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру. Он заявил: «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя».

    Кроме того, министр отметил, что мировое сообщество все больше осознает недопустимость дальнейшей эскалации и необходимость предотвращения раскола и конфронтации. Ван И добавил, что «Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга» запустили платформу «Друзья мира» для решения украинского кризиса.

    Платформа также выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи с Аморимом в Нью-Йорке сообщил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.

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    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    28 сентября 2024, 08:54 • Новости дня
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    В Одесской области зафиксировали удар по санаторию в Сергеевке, где находились наемники, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в Сергеевке произошел удар по санаторию, который использовался как пункт временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками, передает ТАСС.

    «В Сергеевке прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», – заметил он.

    Ранее ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом.

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    28 сентября 2024, 06:54 • Новости дня
    Зеленский подвел итог поездки в США

    Зеленский сообщил о передаче Вашингтону всех ключевых для Украины запросов

    Зеленский подвел итог поездки в США
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подвел итог поездке в США.

    Зеленский сообщил, что передал американской стороне свой «план победы». «Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое решение», – приводит его слова ТАСС.

    Он заявил, что «все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается». Зеленский пояснил, что речь идет о вопросах «дальнобойности», «оборонного пакета», а также антироссийских санкциях и действиях в отношении «российских активов».

    Напомним, Зеленский заявил, что до американских выборов в ноябре боевые действия на Украине не прекратятся. Американские СМИ сообщают, что влияние Зеленского в Вашингтоне снизилось.


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    27 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Вучич предсказал корейский сценарий для Украины
    Вучич предсказал корейский сценарий для Украины
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт на Украине завершится по корейскому сценарию, но фундаментальное решение отложится на десятилетия, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    В конечном итоге будет достигнут мир, однако до этого времени будут происходить жесткие столкновения за территории, заявил Вучич, передает РБК со ссылкой на Informer.

    Политик отметил, что ситуация на Украине не разрешится окончательно в течение ближайших 10, 20 или даже 30 лет. Американская сторона продолжит активную борьбу с российской, которая не прекратит защищать свои интересы. «Глупо недооценивать Российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», – заключил он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если украинский конфликт будет заморожен, а не урегулирован, то Запад даст нацистам на Украине лицензию на убийство русских.

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    28 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным

    Spiegel описал выступление Зеленского на встрече с Трампом как позорное и безрезультатное

    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во время встречи в Нью-Йорке между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом было отмечено отсутствие «химии», а выступление Зеленского назвали «позорным», особенно на фоне заявлений Трампа о хороших отношениях с Путиным, пишут СМИ.

    Обозреватель журнала Spiegel назвала встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке неудачной, подчеркнув отсутствие взаимопонимания между ними, передает ТАСС. В статье говорится: «Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии». Зеленский, по мнению издания, выглядел неловко, когда Трамп упоминал о хороших отношениях с Владимиром Путиным.

    В статье также подчеркивается, что выступление Зеленского стало одной из самых провальных моментов его поездки в США. Встреча на полях Генассамблеи ООН с лидерами многих стран, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, не привела к значимым результатам. Президент США Джо Байден отказался разрешить нанесение ударов вглубь России американским оружием, а план Зеленского был воспринят в Белом доме с осторожностью.

    Переговоры Зеленского и Трампа продолжались около часа в Trump Tower. В это время политическая ситуация в США также остается напряженной. Выборы президента США назначены на 5 ноября, и Трамп, утвержденный кандидатом от республиканцев, выступает против вице-президента Камалы Харрис, кандидата от демократов. Трамп критиковал демократов за их неспособность разрешить украинский конфликт.

    Сам украинский лидер Владимир Зеленски заявил, что провел содержательную встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось ничего исторического.

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    28 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Вооруженные Силы России накануне нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в оборонном ведомстве, все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранеев Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», уничтожив три склада боеприпасов ВСУ.

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    27 сентября 2024, 18:52 • Новости дня
    Венгрия заявила о присоединении к платформе «Друзья мира»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона намерена присоединиться к платформе по урегулированию на Украине «Друзья мира», заявил госсекретарь по международным коммуникациям в офисе премьера Венгрии Золтан Ковач со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто.

    По словам Сийярто, Венгрия присоединяется к группе «Друзья мира», которая проводит свою первую встречу в пятницу в Нью-Йорке под руководством Китая и Бразилии, заявил Ковач, передает ТАСС.

    «Ключевое сообщение группы – срочная необходимость начать мирные переговоры для прекращения войны на Украине», – отметил он.

    Ранее о присоединении к платформе заявляла Мексика. Газета ВЗГЛЯД писала о создании платформы «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине.

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    28 сентября 2024, 11:38 • Новости дня
    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар

    Сеновоз: ВСУ начали групповые атаки беспилотников на Энергодар с интервалом в 10-15 минут

    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут для достижения целей.

    Украинские военные начали применять новую тактику ударов дронами по городу Энергодар? сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы городской администрации Эдуарда Сеновоза.

    По его словам, ВСУ атакуют город группами беспилотников, за один раз применяя до пяти дронов. Удары наносятся с интервалом в 10-15 минут, чтобы увеличить эффективность атак.

    Сеновоз отметил, что такая тактика позволяет ВСУ атаковать цели последовательно, используя несколько коптеров за раз. Эти удары создают дополнительные сложности для обороны города и увеличивают риск для мирных жителей. Это создает сложные условия для работы служб, поскольку атаки продолжаются даже во время проведения спасательных операций.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что 25 сентября ВСУ уже проводили подобные атаки, нанося удары по жилым домам в Энергодаре. Беспилотники дважды целились в один из домов в момент работы там оперативных служб. Это подчеркивает серьезность ситуации и необходимость усиления мер безопасности для защиты мирного населения.

    Ранее в Энергодаре из-за обстрелов ВСУ были повреждены подстанции, что привело к серьезным перебоям с электроснабжением и водоснабжением города.

    До этогоболее десяти беспилотников ВСУ пытались атаковать территорию Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС.

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    27 сентября 2024, 17:41 • Новости дня
    Трамп пообещал Зеленскому найти решение для Украины до января
    Трамп пообещал Зеленскому найти решение для Украины до января
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах сможет найти решение для конфликта на Украине до инаугурации, которая запланирована на 20 января.

    «Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время», – сказал Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Зеленский прибыл на встречу с Трампом под усиленной охраной. Кортеж, сопровождаемый полицией, прибыл к башне Trump Tower в Нью-Йорке в пятницу утром по местному времени. По периметру здания дежурят полиция и спецслужбы, движение на прилегающих улицах частично перекрыто. На месте установлены бетонные и металлические ограждения, а также автоматические барьеры для проезда машин.

    Напомним, Зеленский ради встречи с Трампом продлил визит в США.

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    28 сентября 2024, 10:32 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске

    ВС России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ на «Южмаше» в Днепропетровской области

    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске, уничтожив три склада боеприпасов ВСУ с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были уничтожены три склада, где находились боеприпасы для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и беспилотников разных модификаций.

    Минобороны опубликовало кадры объективного контроля, демонстрирующие последствия удара. На видео видны взрывы и объемный пожар.

    Ранее сообщалось, что ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области.

    Коментарии (4)
    28 сентября 2024, 09:46 • Новости дня
    Стала известна личность директора офшора Зеленских на Кипре

    Сестру главы счетной палаты Украины Зеленские сделали директором офшора на Кипре

    Стала известна личность директора офшора Зеленских на Кипре
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сестра главы счетной палаты Украины Светлана Пищанская является директором кипрского офшора Aldorante Limited, принадлежащего семье Зеленских, указано в документах регистрационных инстанций Италии и Кипра.

    Уточняется, что Пищанская была назначена директором офшора Aldorante Limited в июне 2024 года, передает РИА «Новости».

    До Пищанской руководство офшором сменилось несколько раз. Среди бывших директоров значатся Менелаос Стилиану, Елена Хасиенко-Кофтеру, Андреас Полидору, Василики Аргиру и Ирини Гаврилова-Фасули. Сам Владимир Зеленский занимал эту должность с 2012 по 2019 год.

    Ранее Aldorante Limited находилась в совместной собственности Зеленского и его супруги Елены. На сегодняшний день единственным владельцем компании является Елена Зеленская.

    В июле этого года супруга Зеленского стала обладательницей одного из самых дорогих спортивных автомобилей в мире стоимостью 4,5 млн евро.

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    28 сентября 2024, 04:29 • Новости дня
    Супругов заподозрили в незаконной трансляции российских каналов в Германии

    Немца и украинку заподозрили в незаконной трансляции российских телеканалов в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии супружеская пара подозревается в организации показа российских телеканалов через интернет, это грозит им лишением свободы на срок не менее года, сообщила немецкая таможня.

    Подозреваемые – 37-летний гражданин Германии и его 42-летняя жена с украинским паспортом – якобы предоставляли доступ к нескольким российским телеканалам, попавшим под санкции, начиная с 2022 года. В частности, в их предложение входили, как сообщается, «Россия 1» и RT, передает РИА «Новости».

    По данным таможни, в случае признания виновными подозреваемым угрожает лишение свободы на срок не менее года за коммерческие преступления по закону о внешней торговле. Во время обысков у подозреваемых изъяли оборудование и 40 тыс. евро наличными. Арестованы активы на 120 тыс. евро, что, как утверждается, соответствует предполагаемому «незаконному» доходу.

    Кроме того, интернет-сайт, через который осуществлялись трансляции, был заблокирован властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз без обращения к суду или национальным регуляторам ввел санкции против российских СМИ, запретив их вещание на территории ЕС. В сентябре Евросоюз продлил персональные санкции против россиян. Под европейскими ограничениями из-за ситуации на Украине находятся более 2,2 тыс. физлиц и организаций.

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    28 сентября 2024, 10:02 • Новости дня
    Российские военные выбили ВСУ с островов в дельте Днепра

    Российская армия выбила украинские силы с крупных островов дельты Днепра

    Российские военные выбили ВСУ с островов в дельте Днепра
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия была оттеснена из дельты Днепра, где они потеряли контроль над крупнейшими островами, заявил губернатор Херсонской области Владимира Сальдо.

    По его словам, что ВС России полностью выбили украинскую армию с крупных островов в дельте Днепра, передает РИА «Новости».

    «Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу», – подчеркнул губернатор.

    Сальдо добавил, что в Херсонской области активность ВСУ несколько снизилась, хотя мелкие группы ВСУ продолжают действия в дельте. Высадки с лодок на острова остаются регулярными.

    Губернатор отметил, что вероятность крупных провокаций на косах и берегах Днепра, а также Черного моря менее вероятна, чем месяцами ранее.

    В заключение Сальдо добавил, что российские военные остаются бдительными и в постоянной боеготовности, несмотря на снижение активности противника.

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    27 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    На Украине Набиуллиной заочно предъявили новые обвинения

    Офис генпрокурора Украины заочно предъявил новые обвинения Набиуллиной

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заочно получила обвинения в пособничестве изменению границ, следует из заявления офиса генпрокурора Украины.

    Отмечается, что обвинения связаны с пособничеством в изменении границ территории и государственной границы Украины, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны, передает РИА «Новости».

    «Под процессуальным руководством прокуроров было изменено ранее объявленное подозрение и добавлено новое подозрение в адрес Набиуллиной», – указано в заявлении.

    Ранее главу Центробанка признали «разрушителем» года. В рейтинг, посвященный подведению итогов 2024 года, ее включило издание Politico. В данной категории отмечают людей, которые «лучше всего способны переломить ход игры неожиданным образом».

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    Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане достигло 13 человек
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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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