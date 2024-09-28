Минобороны оценилло потери ВСУ за сутки в 1990 человек

Подразделения группировки «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны около Липцов, Волчанских Хуторов и Волчанска Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял более 60 военнослужащих.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 4-й танковой, 3-й штурмовой, 14-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны поблизости от Купянска, Новоосиново, Подвысокого Харьковской области, Макеевки и Невского Луганской народной республики (ЛНР), а также в районек Торского Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формирований 10-й, 128-й горно-штурмовых, 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны возле Константиновки, Высокоивановки, Зализнянского, Дружковки, Курахово, Григоровки и Часова Яра в ДНР.

ВСУ за минувшие сутки потеряли до 725 военнослужащих.

Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике 5-й штурмовой бригад, 47-й, 53-й механизированных, 68-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Горняка, Дзержинска, Калиново, Сухой Балки и Розовки ДНР, перечислили в Минобороны.

Потери ВСУ превысили 620 военнослужащих.

Подразделения «Востока» улучшили положение по переднему краю: были отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Украинские войска потеряли до 125 военнослужащих.

Подразделениями «Днепра» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны около Копани Запорожской области, а также Антоновки Херсонской области и города Херсон.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, подытожили в оборонном ведомстве.