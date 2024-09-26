Эксперт: Google открыто отвернулся от страны со 145-миллионной аудиторией

Глава АНО «Белый интернет» Сидоренко заявила о резком падении доли сервисов Google в России

Tекст: Елизавета Шишкова

«Сегодняшняя новость – очередной факт неприличного уничижительного отношения и дискриминации со стороны международной платформы», – говорится в сообщении в Telegram-канал АНО.

Сидоренко отметила, что можно предположить, что подобная политика американской компании приведет к тому, что пользователи из России будут просто переходить на отечественные платформы в силу их доступности, удобства и действительного соблюдения прав человека.

«Подтверждением тому является и спад интереса россиян к сервисам Google. Если в 2022 году доля Google в России составляла 47,48%, то по данным за 2023 год – уже 36,95%, то есть снижение на 10,5%. И это снижение продолжается», – отметила она.

«Полагаю, что в ближайшие несколько лет на фоне продолжающейся политики компании по отказу и игнорированию россиян, доля сервисов Google дойдет до исторического минимума», – заключила Сидоренко.

Напомним, в Минцифры подтвердили, что Google ограничила создание новых аккаунтов на номера из России. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям