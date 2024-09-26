И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.6 комментариев
Эксперт: Google открыто отвернулся от страны со 145-миллионной аудиторией
Глава АНО «Белый интернет» Сидоренко заявила о резком падении доли сервисов Google в России
Компания Google, которая долгое время игнорирует российские законы, продвигает откровенно русофобскую политику через свои ресурсы. Сейчас Google открыто отвернулся от активной аудитории страны со 145-миллионной аудиторией. Так глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко прокомментировала подтверждение Минцифры о том, что Google ограничил создание новых аккаунтов в России.
«Сегодняшняя новость – очередной факт неприличного уничижительного отношения и дискриминации со стороны международной платформы», – говорится в сообщении в Telegram-канал АНО.
Сидоренко отметила, что можно предположить, что подобная политика американской компании приведет к тому, что пользователи из России будут просто переходить на отечественные платформы в силу их доступности, удобства и действительного соблюдения прав человека.
«Подтверждением тому является и спад интереса россиян к сервисам Google. Если в 2022 году доля Google в России составляла 47,48%, то по данным за 2023 год – уже 36,95%, то есть снижение на 10,5%. И это снижение продолжается», – отметила она.
«Полагаю, что в ближайшие несколько лет на фоне продолжающейся политики компании по отказу и игнорированию россиян, доля сервисов Google дойдет до исторического минимума», – заключила Сидоренко.
Напомним, в Минцифры подтвердили, что Google ограничила создание новых аккаунтов на номера из России. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям