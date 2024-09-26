И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.6 комментариев
ЦБ ограничил ростовщические ставки микрофинансовых организаций
ЦБ представил доклад с предложением вывести ростовщические МФО с рынка
Банк России предложил реформировать микрофинансовый рынок, выделив несколько типов МФО, чтобы исключить с рынка организации ростовщического типа, о чем заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на банковском форуме.
Банк России опубликовал консультативный доклад, в котором предложил реформирование микрофинансового рынка, сообщает ТАСС.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на XXI Международном банковском форуме, что для достижения этой цели необходимо выделить несколько типов микрофинансовых организаций (МФО).
Набиуллина подчеркнула, что Центральный банк уже начал шаги в этом направлении, увеличивая требования к МФО. В частности, были введены нормативы и пределы по процентным ставкам, чтобы ограничить деятельность ростовщических организаций. «Мы постепенно увеличиваем требования к МФО – ввели нормативы, пределы по процентным ставкам ростовщическим», – заявила она.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить работу всех микрофинансовых организаций.