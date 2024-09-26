И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Путин поручил проконтролировать модернизацию НПЗ
Путин поручил правительству проконтролировать модернизацию нефтеперерабатывающих заводов
Президент России Владимир Путин поручил правительству следить за модернизацией НПЗ с целью обеспечения экономики качественным топливом и продукцией.
Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, глава государства поручил правительству России тщательно контролировать процесс реализации программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что ключевой задачей данной программы является обеспечение экономики, городов и всех населенных пунктов страны качественным топливом, смазочными материалами, битумом и другой необходимой продукцией.
Путин отметил, что правительство должно внимательно следить за каждым этапом реализации программы. Он указал на необходимость предметной работы с каждым предприятием, а также контроля за сроками проведения ремонта и обновления производств.
Также Путин поручил правительству совместно с деловыми и научными кругами проработать все детали нового нацпроекта по энергетике.