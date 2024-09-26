«Единая Россия» выступила с инициативами по вопросам развития экспорта

Tекст: Александра Юдина

Как отметил в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин, одним из ключевых вопросов стало формирование наднациональной платежной инфраструктуры,

«Количество расчетов в западных валютах стремительно сокращается: за прошлый год оно уменьшилось вдвое. В нашей стране успешно реализуется проект по внедрению цифрового рубля, который в ближайшие годы станет еще одним привычным платежным средством как в трансграничных платежах, так и внутри страны», – подчеркнул он.

Также политик отметил, что в штабах общественной поддержки «Единой России» уже запущен проект «Рубль 2.0» – серия тематических мероприятий для повышения информированности граждан об использовании новой цифровой валюты.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в свою очередь сообщил, что правительство одобрило предложения о предоставлении льготного кредитования по линии коммерческих банков, субсидировании и компенсации затрат, возникающих при реализации экспортных проектов, указано на официальном сайте партии «Единая Россия».

«Эти меры, в частности в автопроме, позволили нарастить объемы поставок в страны СНГ и в дальнее зарубежье. Например, объем экспорта «АвтоВАЗа» в 2024 году составит более 20 тыс. автомобилей в 16 стран. В Белоруссии доля рынка Lada превысила 20%», – пояснил он.

Также депутат рассказал, что благодаря взаимодействию с парламентами стран Африки и Латинской Америки удалось сформировать запрос на российскую промышленную продукцию.

«В январе-июле 2024 года произошло максимальное увеличение экспорта промышленной продукции – от 20% до 200% с Египтом, Индией, Бразилией, Китаем», – заметил Гутенев.

Координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» и депутат Госдумы Наталия Полуянова в своем Telegram-канале заявила о наращивании экспортного потенциала.

«Поддержка компаний-экспортеров – одно из приоритетных направлений и для «Единой России». Партия создает условия для того, чтобы у российских предпринимателей появлялось все больше возможностей для торговли с дружественными странами», – указала она, заверив, что для устранения бюрократических преград постоянно совершенствуется нормативно-правовые акты.

Член президиума регионального политического совета и депутат Госдумы Алексей Говырин в своем Telegram-канале отметил, что одной из ключевых тем стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны, поддержка экспортеров и продвижение отечественный продукции за рубежом.

«Нужен четкий план действий, который будет включать комплекс мероприятий. Например, отказ от расчетов токсичными западными валютами, преодоление логистических барьеров и популяризация отечественных брендов», – добавил он.

Также депутат заверил, что «Единая Россия» обеспечила принятие важных для экономики страны законов в сфере несырьевого экспорта и сейчас при работе над бюджетом уделяет особое значение развитию экспортного потенциала предприятий и МСП в субъектах.

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в своем Telegram-канале заявила, что российские аграрии становятся мировыми лидерами по экспорту.

«Вместе с правительством меры по поддержке аграриев-экспортеров разрабатывает и «Единая Россия», в том числе в рамках реализации Народной программы партии», – отметила она, подчеркнув, что российским производителям компенсируются транспортные расходы на доставку продукции, расширяется ассортимент экспорта и субсидируются затраты на сертификацию.