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    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    26 комментариев
    25 сентября 2024, 22:10 • Новости дня

    Эксперт: Новая платежная инфраструктура лишит мировую экономику зависимости от западных валют

    Экономист Гагарин: Для России сейчас принципиально важно развитие прочных внешних связей в рамках технологической кооперации

    Эксперт: Новая платежная инфраструктура лишит мировую экономику зависимости от западных валют
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Наращивание экспортного потенциала России – это инструмент улучшения качества жизни людей. Для России на первом этапе санкционного противостояния было очень важно выстроить систему технологического импортозамещения. Благодаря этому достаток людей вырос, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Анатолий Гагарин. Он также рассказал о целях наднациональной платежной инфраструктуры, о создании которой на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию экспорта заявил президент Владимир Путин.

    «Многополярный мир создается буквально на наших глазах. Прямо сейчас идет изменение глобального рынка, и формирование наднациональной платежной инфраструктуры в этом процессе необходимо. Это сократит количество нежелательных для нас транзакций и позволит свободно торговать всем участникам процесса», – пояснил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ.

    «Таким образом, мировая экономика преодолеет зависимость от скомпрометировавших себя западных валют. Важно понимать, что этот вопрос касается не только России, но и других стран, которые сейчас развивают с нами торговые отношения. Щупальца западных санкций стараются затянуть их в свою орбиту. Именно поэтому наш президент уделяет большое внимание национальным валютам», – указал эксперт.

    По его словам, сейчас для России принципиально даже не увеличение количества экспортных операций, а само развитие прочных внешних связей в рамках технологической кооперации. «Это станет катализатором обновлений нашей промышленности, сельского хозяйства и даже сферы услуг. Именно поэтому упор делается на том, чтобы наше сотрудничество вышло за пределы сырьевого взаимодействия», – констатировал он.

    «Также нужно отметить, что наращивание экспортного потенциала страны – это не самоцель, а инструмент улучшения качества жизни людей, развития регионов, достижения масштабных целей национального уровня. Для нас на первом этапе санкционного противостояния было очень важно выстроить систему технологического импортозамещения. Благодаря этому достаток людей вырос, как и понимание того, что Россия является великой державой во всех смыслах», – подчеркнул аналитик.

    В среду президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета по развитию экспорта. Он отметил, что Россия развивает внешние деловые связи, расширяет их географию, укрепляет сотрудничество с надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи.

    «Во всем мире сейчас прорабатываются вопросы создания так называемой наднациональной платежной инфраструктуры – я хочу это подчеркнуть, очень многие страны и регионы мира этим занимаются вплотную – с возможностью использовать цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы. Такая система будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран», – сообщил Путин.

    Президент также подчеркнул, что уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю G7 и продолжает расти.

    25 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
    Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    «На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», – заявил Путин.

    По его словам, также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – сказал глава государства.

    «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», – добавил Путин.

    Президент подчеркнул, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации.


    Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил газете ВЗГЛЯД, что озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: раньше у Москвы были только варианты ответных действий, а сейчас сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какой будет новая ядерная доктрина России.

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    25 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: По поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
    Путин: По поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несырьевой неэнергетический экспорт России продолжает демонстрировать устойчивый рост, за первые семь месяцев текущего года он увеличился на 5%, достигнув 89,8 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

    «За первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на пять процентов – до 89,8 млрд [долларов]. По некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вошла в число ведущих мировых экспортеров», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Успехи в расширении экспортного потенциала президент связал с деятельностью «специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку».

    Ранее Путин назвал десять структурных изменений российской экономики.

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    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    «План победы» Зеленского: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

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    25 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7 в мировой экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны БРИКС обогнали «Большую семерку» по вкладу в мировую экономику, их ВВП продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    «Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой Большой семерки и продолжает расти. Тенденция нарастает, она не меняется», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также указал на изменение мировой торговли и глобальной экономики, подчеркнув, что страны Глобального Юга выходят на лидирующие роли в мире.

    «Мировая торговля и в целом глобальная экономика сейчас активно меняются. Мы часто об этом говорим, и все это очень хорошо знают и понимают. Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого Глобального Юга – динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких, например, как БРИКС», – сказал он.

    Напомним, в Кремле проходит заседание президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина, одной из основных тем стало развитие экспорта и роль регионов в этом процессе.

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    25 сентября 2024, 19:01 • Новости дня
    Кремль сообщил о начале совещания Путина по ядерному сдерживанию

    Кремль: Совещание Путина по ядерному сдерживанию начнется в ближайшее время

    Кремль сообщил о начале совещания Путина по ядерному сдерживанию
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию начнется в ближайшее время, сообщила пресс-служба Кремля.

    В Telegram-канале Кремля указали, что все участники заседания уже собрались. Отмечается, что постоянное совещание по ядерному сдерживанию – рабочий орган Совета Безопасности Российской Федерации, принимающий решения относительно ядерной политики страны.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин намерен в среду провести заседание Совета Безопасности России по ядерному сдерживанию.

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    25 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия фактически понижает порог применения ядерного оружия

    Эксперт Клинцевич: Предлагаемые изменения в ядерной доктрине – это серьезный сигнал Западу

    Эксперт: Россия фактически понижает порог применения ядерного оружия
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: раньше у Москвы были только варианты ответных действий, а сейчас сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. О вносимых изменениях Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    «Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. – Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

    «Однако какие именно изменения будут положены на бумагу в итоге – нам еще лишь предстоит узнать. Тем не менее я считаю, что Москва подала очень серьезный сигнал Западу о том, что мы не намерены шутить в вопросах нашей безопасности. Проводимые учения и вносимые изменения в доктринальный документ крайне весомы», – добавил спикер.

    В среду президент России Владимир Путин на совещании Совета Безопасности заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения оружия.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения имеющихся у России стратегических и тактических комплексов.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

    Четко фиксируются и условия перехода Москвы к применению ядерного оружия – такая возможность будет рассмотрена уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Кроме того, право применить ядерное оружие Россия использует в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства, а также если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменение ядерной доктрины требует повестка дня и положение дел как следствие действий коллективного Запада, который отказывается от диалога с Москвой.

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    25 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин: Доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%
    Путин: Доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доля расчетов в западных «токсичных» валютах в торговом обороте РФ сократилась вдвое после недружественных действий в отношении ее финансовых институтов. При этом доля рубля выросла до 40%, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

    Как указал российский лидер, «в прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных западных валютах сократилась вдвое, доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях – она приближается к 40%», передает ТАСС.

    При этом доля расчетов в нацвалютах в 2021–2023 годах выросла втрое – до 39%, а доля расчетах в рублях за импорт выросла на 2%, до 30%, добавил Путин. «Мы продолжаем работу по этому направлению», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что во всем мире осуществляется работа над вопросом о создании наднациональной платежной инфраструктуры, такая система будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран.

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    25 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин призвал расширить программу «Сделано в России»
    Путин призвал расширить программу «Сделано в России»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Программу «Сделано в России», которая способствует продвижению отечественных брендов на международной арене, необходимо расширить, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    «У Российского экспортного центра есть специальная программа «Сделано в России», которая помогает формировать позитивный образ отечественных брендов. Надо масштабировать эту практику, расширять ее охват», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в среду в Кремле проходит заседание президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина, одной из основных тем стало развитие экспорта и роль регионов в этом процессе.

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    25 сентября 2024, 01:16 • Новости дня
    Премьер Буркина-Фасо запросил встречу с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела посетит Россию в октябре, запрошена встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе премьера.

    Также де Тамбела надеется провести переговоры с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Де Тамбела будет участвовать в форуме «Дни экономики Буркина-Фасо», который пройдет в Москве, передает ТАСС.

    Напомним, де Тамбела заявил о стремлении своей страны вступить в БРИКС, чтобы противостоять доминированию доллара и евро, а также способствовать более справедливым торговым отношениям на международной арене.

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    25 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин рассказал о создании наднациональной платежной инфраструктуры
    Путин рассказал о создании наднациональной платежной инфраструктуры
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Во всем мире осуществляется работа над вопросом о создании наднациональной платежной инфраструктуры, такая система будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран, рассказал президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    «Во всем мире сейчас прорабатываются вопросы создания так называемой наднациональной платежной инфраструктуры, – я хочу это подчеркнуть, очень многие страны и регионы мира этим занимаются вплотную, – с возможностью использовать цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы. Такая система будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что заседание президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина стартовало в Кремле, одной из основных тем стало развитие экспорта и роль регионов в этом процессе.

    Коментарии (6)
    25 сентября 2024, 12:47 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина по ядерному сдерживанию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен в среду провести заседание Совета безопасности России по ядерному сдерживанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин выступит на этом совещании, другие же части мероприятия пройдут с грифом «совершенно секретно», уточнил Песков, передает ТАСС.

    Постоянное совещание по ядерному сдерживанию в рамках Совбеза России существует с начала 2000-х годов и играет ключевую роль в формировании ядерной политики страны. В 1999-2001 годах оно разработало основы ядерной политики, которые впоследствии стали фундаментом для строительства ядерных сил.

    Россия руководствуется Основами государственной политики в области ядерного сдерживания, принятыми в 2020 году. Документ допускает применение ядерного оружия в нескольких случаях, таких как использование противником оружия массового поражения против России или ее союзников, а также агрессия, угрожающая существованию государства.

    Песков также отметил, что в среду глава российского государства проведет иностранный контакт. Представитель Кремля не уточнил, с кем именно поговорит Путин. В Москве сейчас находится спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш.

    Ранее Белый дом заявлял, что не будет говорить о прогнозах по потенциальным ядерным испытаниям.

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    25 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    В Кремле началось заседание президиума Госсовета под руководством Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседание президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина стартовало в Кремле, одной из основных тем стало развитие экспорта и роль регионов в этом процессе.

    «Россия, как известно, активный участник международной торговли. Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами», – сказал Путин на заседании, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Кремль анонсировал совещание Путина с Госсоветом по развитию экспорта. Сообщалось, что с докладами выступят глава Архангельской области и руководитель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» Александр Цыбульский, глава Минпромторга Антон Алиханов и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

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    25 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    Путин: Ядерная триада России остается важнейшей гарантией безопасности

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что ядерная триада России гарантирует безопасность страны и служит сохранению баланса в мире.

    «Сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире», – приводит его слова ТАСС.

    В ходе своего выступления Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия.

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    25 сентября 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин провел встречу со спикером турецкого парламента

    Путин в Кремле провел встречу со спикером турецкого парламента Куртулмушем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.

    Переговоры состоялись в Кремле, передает ТАСС.

    Перед этим Куртулмуш встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, они обсудили сотрудничество России и Турции, отметив, что высокого уровня доверия между странами удалось достичь в том числе благодаря добрым личным отношениям между Путиным и турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

    Ранее Куртулмуш заявил о развитии деловых отношений между Турцией и Россией, несмотря на санкции.

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    25 сентября 2024, 18:53 • Новости дня
    Путин заявил об ожидании визита Эрдогана на саммит БРИКС в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со спикером турецкого парламента Нуманом Куртулмушем сообщил, что ждет главу Турции Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

    «Передайте самые наилучшие пожелания президенту Турецкой Республики господину Эрдогану. Я жду его в России в Казани. 23 [октября], по-моему, запланирована у нас с ним двусторонняя встреча», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин также отметил, что рад встретиться с Куртулмушем в России. «Знаю, что у вас здесь насыщенная программа. Мы очень рады тому, что у нас развиваются отношения с Турецкой Республикой по всем направлениям, в том числе и по парламентскому», – сказал он.

    Кроме того, президент России обратил внимание на развитие российско-турецких отношений в различных областях, включая экономику и социальную сферу. Он назвал Россию и Турцию добрыми соседями, отметив, что Москва и Анкара успешно работают на благо своих народов. «Есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания, сейчас очень коротко обменяемся мнениями по всем этим направлениям», – добавил он.

    Напомним, Путин в среду встретился в Кремле с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.

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    25 сентября 2024, 16:52 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Экваториальной Гвинеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, встреча состоится в Кремле.

    Лидеры двух стран планируют обсудить дальнейшее развитие российско-экваторогвинейских отношений, а также актуальную международную и региональную тематику, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин и президент Экваториальной Гвинеи также выступят на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

    Ранее сообщалось, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибудет в Россию 25 сентября для участия в Российской энергетической неделе.

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      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план побега

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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