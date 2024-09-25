Эксперт: Новая платежная инфраструктура лишит мировую экономику зависимости от западных валют

Экономист Гагарин: Для России сейчас принципиально важно развитие прочных внешних связей в рамках технологической кооперации

Tекст: Олег Исайченко

«Многополярный мир создается буквально на наших глазах. Прямо сейчас идет изменение глобального рынка, и формирование наднациональной платежной инфраструктуры в этом процессе необходимо. Это сократит количество нежелательных для нас транзакций и позволит свободно торговать всем участникам процесса», – пояснил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ.

«Таким образом, мировая экономика преодолеет зависимость от скомпрометировавших себя западных валют. Важно понимать, что этот вопрос касается не только России, но и других стран, которые сейчас развивают с нами торговые отношения. Щупальца западных санкций стараются затянуть их в свою орбиту. Именно поэтому наш президент уделяет большое внимание национальным валютам», – указал эксперт.

По его словам, сейчас для России принципиально даже не увеличение количества экспортных операций, а само развитие прочных внешних связей в рамках технологической кооперации. «Это станет катализатором обновлений нашей промышленности, сельского хозяйства и даже сферы услуг. Именно поэтому упор делается на том, чтобы наше сотрудничество вышло за пределы сырьевого взаимодействия», – констатировал он.

«Также нужно отметить, что наращивание экспортного потенциала страны – это не самоцель, а инструмент улучшения качества жизни людей, развития регионов, достижения масштабных целей национального уровня. Для нас на первом этапе санкционного противостояния было очень важно выстроить систему технологического импортозамещения. Благодаря этому достаток людей вырос, как и понимание того, что Россия является великой державой во всех смыслах», – подчеркнул аналитик.

В среду президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета по развитию экспорта. Он отметил, что Россия развивает внешние деловые связи, расширяет их географию, укрепляет сотрудничество с надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи.

«Во всем мире сейчас прорабатываются вопросы создания так называемой наднациональной платежной инфраструктуры – я хочу это подчеркнуть, очень многие страны и регионы мира этим занимаются вплотную – с возможностью использовать цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы. Такая система будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран», – сообщил Путин.



Президент также подчеркнул, что уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю G7 и продолжает расти.

