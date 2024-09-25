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    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    26 комментариев
    25 сентября 2024, 21:05 • Новости дня

    Эксперт: Спецдокладчик ООН затронула только права выступающих против России людей

    Историк Гаспарян: Запад превращает ООН в русофобскую площадку

    Эксперт: Спецдокладчик ООН затронула только права выступающих против России людей
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Доклад о правах человека в России Марианы Кацаровой в ООН был некомпетентным и однобоким – она говорила о защите прав людей, которые выступают против России, но не затронула тему гибели жителей Курской и Белгородской областей при обстрелах западным оружием. А послушать ее доклад собрались люди, искренне ненавидящие нашу страну, сказал газете ВЗГЛЯД историк Армен Гаспарян. Ранее в ООН выступила специальный докладчик по правам человека в РФ Мариана Кацарова.

    «После знакомства с речью Марианы Кацаровой, в которой она заявляет, что за Россию на полях СВО не сражаются «славянские лица», у меня появился лишь один вопрос: а она вообще была на передовой? В рамках своей работы я уже на протяжении двух лет практически ежедневно общаюсь с ребятами, участвующими в спецоперации. С уверенностью заявляю: ее слова свидетельствуют о чудовищной некомпетентности», – заявил историк Армен Гаспарян.

    «Конечно, там присутствуют представители многих народов нашей страны, но русских, по моим ощущениям, минимум 75%. Получается наглядная иллюстрация старого анекдота: «Ты Beatles слышал?» – «Нет, мне Мойша напел». Причем мнение, представленное в докладе Кацаровой, по меньшей мере можно считать однобоким», – отметил эксперт.

    «Она поднимает вопросы защиты прав преимущественно тех людей, которые выступают против России. При этом девушка избегает обращения к теме безопасности жителей Курской и Белгородской областей. Она даже мельком не упомянула роли Запада и ВСУ в гибели мирных людей там, хотя их жизни оборвались именно по вине Украины и ее союзников», – добавил собеседник.

    «С другой стороны, в этом нет ничего удивительного. Представляемая ею группа людей всегда ненавидела нашу страну. Они годами существовали в идеологической модели, согласно которой Россию можно и даже нужно предавать. Судьбы своих сограждан их никогда не интересовали. На беды простых людей в приграничье им попросту наплевать», – полагает историк.

    «Самое интересное, что послушать выступление Кацаровой в ООН пришли и другие российские беглецы, обосновавшиеся в западных странах. Возможно, идет обкатка сценария, по которому иноагенты смогут выставляться в качестве представителей России на официальных мероприятиях. Однако верю я в это слабо: эти люди откровенно никому не нужны. Тем не менее США и ЕС продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы превратить организацию в русофобскую площадку», – заключил Гаспарян.

    Ранее в Женеве специальный докладчик по правам человека в России Мариана Кацарова официально представила свой доклад Совету по правам человека в ООН. По ее словам, ситуация в стране якобы значительно ухудшилась с прошлого года и сегодня в ней якобы царит «спонсируемая государством система страха и наказаний».

    Кацарова также указала, что коренным малочисленным народам России будто бы грозит «вымирание» из-за «массовой» мобилизации для участия в СВО. Докладчик заявила, что не видела «почти никаких славянских лиц» на изображениях, транслируемых с линии фронта. «Это были буряты, это были калмыки, это были чеченцы – это были национальные меньшинства», – заявила она.
    Послушать речь Кацаровой в ООН и принять участие в обсуждении ситуации с правами человека в России приехали и оппозиционеры, осужденные  в России за различные преступления и обменянные на задержанных за рубежом россиян. На мероприятии присутствовали Илья Яшин* (признан иноагентом), Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) и Андрей Пивоваров. Яшин свое присутствие на мероприятии объяснил тем, что старается «личным примером показать», как можно «сплачивать оппозицию», консолидировать эмигрантов и «демонстрировать силу».

    Напомним, Мариана Кацарова была назначена ООН спецдокладчиком по ситуации в России в мае прошлого года. При этом в период с 2014 по 2016 год она провела в Донецке, возглавляла миссию организации, которая должна была наблюдать за соблюдением прав человека.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    25 сентября 2024, 06:45 • Новости дня
    Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии

    Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии

    Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Расширение Совета Безопасности ООН не должно происходить через предоставление Германии и Японии статуса постоянных членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выразив поддержку странам Азии, Африки и Латинской Америки.

    «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от членов НАТО, Евросоюза и от их союзников, в частности, каковым является Япония», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Россия готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния». «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – отметил он.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов.

    Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Напомним, в 2023 году сообщалось, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств, по плану США, станут постоянными членами, но лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей должны стать непостоянными участниками.

    На прошлой неделе президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна,

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    25 сентября 2024, 02:28 • Новости дня
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО

    Небензя заявил о продолжении СВО на Украине в случае поддержки Западом киевского режима

    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим, также урегулирование кризиса невозможно без защиты прав русскоязычного населения, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН по Украине отметил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, в России убежище получили «несколько миллионов» жителей Украины, передает ТАСС.

    «Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», – сказал он.

    Представитель России выразил уверенность в том, что украинская армия находится на грани разгрома несмотря на обильные поставки вооружений и разведывательной информации, «отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада».

    Он призвал киевский режим перейти к реалистичным параметрам урегулирования кризиса.«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Он также охарактеризовал украинский режим как «диктатуру одного человека», который ради сохранения своей власти готов утопить Украину в крови, пожертвовать всеми, кто не сбежал за границу, а также «столкнуть мир в пучину третьей мировой войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления «концертной площадки» Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

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    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    «План победы» Зеленского: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

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    25 сентября 2024, 13:44 • Новости дня
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»

    Сенатор Долгов: Зеленский в Совбезе ООН нес бред

    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ООН устроили шоу Владимира Зеленского, но перформанс оказался провальным: западные страны не смогли продать все билеты и собрать полные залы. Подобные мероприятия свидетельствуют о том, что организация оказалась заложницей навязываемой Западом псевдоукраинской повестки, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН по Украине.

    «ООН парализована ввиду засилья в секретариатах организации представителей западных стран. Они открыто используют в том числе свои финансовые взносы в качестве инструмента шантажа государств – членов объединения», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Подобные меры «связывают руки» ООН и осложняют выполнение объединением своего предназначения, добавил собеседник. Ярким примером стало прошедшее внеплановое заседание СБ. «Вместо того, чтобы обсуждать насущные вопросы международного развития, безопасности мира, государства – члены ООН вынуждены оставаться в псевдоукраинской повестке, которую им навязывают западные страны», – указал он.

    С этой целью туда привезли и Владимира Зеленского. «Его выступление в ООН превратилось в шоу, которое устроила администрация Джо Байдена в попытке продать миру антироссийскую авантюру под названием «Украина». Однако результатов этот перформанс не имел, он оказался провальным, не все билеты были проданы, а полный зал собрать не удалось», – иронично отметил Долгов.

    «Отношение и к Зеленскому, и к украинскому руководству становится все более критическим, – акцентировал он. – В частности, есть голоса Венгрии и Словакии, которые транслируют объективную оценку. Они, как и многие другие, понимают, что Зеленский в ООН нес бред».

    «Все его рассуждения о победе над Россией – это чистой воды демагогия. Она направлена только на одно – выбить побольше денег и оружия из западных стран», – считает парламентарий. По мнению Долгова, «разглагольствования» Зеленского также вызваны ситуацией в зоне СВО, которая становится все более драматической для ВСУ.

    «Подобная игра на публику продолжится до момента нашей победы. Только тогда пискам и визгам киевских властей будет положен конец», – добавил он. До тех же пор России стоит продолжать вести разъяснительную работу, в том числе в ООН. «Важно представлять свидетельства террористической сущности украинского руководства и соучастия в этом Запада», – заключил сенатор.

    Ранее состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН. Главной его темой стала ситуация на Украине. Российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что западные страны использовали мероприятие для предоставления «концертной площадки» Владимиру Зеленскому.

    «Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз – в зале заседаний Совбеза», – приводит слова дипломата РИА «Новости». По словам Небензи, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.

    Одной из тем выступления Владимира Зеленского в Совете Безопасности стало урегулирование украинского конфликта. Так, он заявил, что боевые действия «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Россия может быть только принуждена к миру», – считает он. При этом Зеленский не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» по Украине, целью которого якобы станет завершение конфликта с Россией. При этом Зеленский не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что к планам Зеленского по «саммиту мира» холодно относятся не только в России, но даже западные союзники Киева, и на то есть несколько причин.

    Коментарии (7)
    25 сентября 2024, 00:54 • Новости дня
    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом

    Лавров счел победу в конфликте на Украине единственным способом вести диалог с Западом

    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна победить в конфликте на Украине, Запад «другого языка не понимает», заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В интервью ТАСС, Лавров заявил, что России «нужна победа». «Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», – сказал министр.

    Лавров отметил, что Россия сплотилась «перед лицом той войны», которую Запад инициировал и ведет «руками украинцев». Лавров также подчеркнул, что Запад должен вернуться к выполнению Устава ООН. Запад должен осознать, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна», заявил глава МИД.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах украинского лидера Владимира Зеленского о скором завершении конфликта, заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей.

    Коментарии (17)
    25 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
    Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    «На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», – заявил Путин.

    По его словам, также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – сказал глава государства.

    «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», – добавил Путин.

    Президент подчеркнул, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации.


    Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил газете ВЗГЛЯД, что озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: раньше у Москвы были только варианты ответных действий, а сейчас сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какой будет новая ядерная доктрина России.

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    24 сентября 2024, 23:58 • Новости дня
    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией

    Зеленский на заседании СБ ООН отверг переговоры с Москвой и заявил о необходимости принуждения России «к миру»

    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине не может быть решен переговорами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, призвав при этом «подготовить второй саммит мира».

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. «Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. ...Россию можно только принудить к миру», - заявил Зеленский, однако не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» на Украине, целью которого станет завершение конфликта с Россией. При этом он не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите, передает РИА «Новости».

    Зеленский пригласил к участию в процессе урегулирования конфликта Китай, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других международных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

    Между тем, по информации Bloomberg, западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь.

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    25 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине

    Рар: Реформа СБ ООН может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине

    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ ООН. Однако их представление о реформе отличаются. Решение может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Сергей Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии.

    «Реформа СБ ООН нужна срочно. Мир с середины прошлого века отошел от «ялтинского образца» и изменился: речь идет уже не о монополярном, а многополярном устройстве», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что разговоры о расширении числа постоянных членов Совбеза ООН ведутся со времен окончания холодной войны. «Но страны, которые 80 лет назад получили право вето, не хотят терять свои привилегии», – уточнил собеседник.

    Тем не менее США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ. «Так, Вашингтон выступает за включение своих союзников – Германии и Японии. Россия же хочет видеть в Совбезе страны БРИКС. Франция и Британия, в свою очередь, желают лишь сохранить свои привилегии и торпедируют реформу», – детализировал спикер.

    «Представляется, что одним из фундаментальных последствий украинского конфликта может стать «вторая Ялта», – допустил политолог. По его мнению, в этом случае будет возможно удовлетворить запросы всех сторон. «То есть расширение СБ может произойти за счет стран БРИКС, а также Германии и Японии. Альтернатива этому – новый раздел мира, как это было до Второй мировой войны», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил против расширения Совбеза за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии. «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от НАТО, Евросоюза и от их союзников», – отметил глава МИД России.

    По его словам, включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Москва готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния», добавил Лавров. «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – уточнил министр.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов. Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Глава МИД России также обвинил Францию в циничном продвижении идеи ограничения права вето в Совете Безопасности ООН. По его словам, такие действия Парижа являются проявлением лицемерия. «Оно даже в такой ситуации проявляется, лишь бы только сделать какой-то шаг, который будет выделять Париж очередным внешним эффектом», – сказал Лавров в интервью ТАСС.

    Помимо этого, министр отметил, что Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы. В качестве примера он привел палестино-израильский и украинский противостояния. Лавров заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Глава МИД также указал, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он. Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Те временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посчитал, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения. Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

    Коментарии (4)
    25 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Глава МИД Польши усомнился в праве России на место СССР в Совбезе ООН

    Глава МИД Польши Сикорский поставил под сомнение право России на постоянное членство в Совбезе ООН

    Глава МИД Польши усомнился в праве России на место СССР в Совбезе ООН
    @ Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После заседания Совета Безопасности ООН по Украине министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения.

    На заседании Сикорский выступал после постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. Когда журналисты отметили, что такое происходит уже второй раз, Сикорский пояснил что «это не совпадение, это процедура Совета Безопасности», передает РИА «Новости».

    «Россия – можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности», – сказал Сикорский, отметив, что российские представители поэтому выступают до того, как слово получат непостоянные члены Совбеза и «остальные государства».

    Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

    Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН не существует.

    Коментарии (6)
    25 сентября 2024, 03:32 • Новости дня
    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»

    Лавров указал на ухудшение ситуации в любом конфликте после вмешательства Запада

    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Везде, куда Запад внедряется в качестве главного »решалы», извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что аналогичные последствия наблюдаются в палестино-израильском и украинском конфликтах. Он заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Министр также указал, что Запад стремится подчинить себе мировые явления и конфликты, продвигая концепцию «мирового порядка, основанного на правилах», которые ни разу не были предъявлены на бумаге. По его словам, США используют этот «порядок» для оправдания своих действий в разных регионах мира: «Тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения».

    По мнению Лаврова, Запад игнорирует принципы международного права, считая, что может регулировать мировые процессы по своему усмотрению. Он отметил, что Вашингтон не уважает центральный принцип Устава ООН – суверенное равенство государств.

    Лавров также упомянул о двойных стандартах Запада, который поддерживает одностороннее провозглашение независимости Косова, но осуждает референдум в Крыму. Министр выразил уверенность, что такие действия демонстрируют избирательный подход Запада к международному праву, что приводит к обострению конфликтов.

    Лавров заявил, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он.

    Кроме того, Лавров заявил, что многие государства стремятся сократить зависимость от доллара, осознавая ненадежность Запада. Он вспомнил, как в 1990-е годы западные эмиссары убеждали в безопасности доллара как общемирового достояния, но сейчас многие страны либо бегут от него, либо стараются снизить зависимость.

    Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Лавров отметил, что Запад блокировал возможность восточноевропейских кандидатов стать генеральным секретарем ООН.

    «Долго шло перетягивание каната, развивающиеся страны – азиатские, африканские, латиноамериканские – предпочли как бы не втягиваться в эту тяжбу. Ну и тогда мы согласились на компромиссную фигуру, которой был Антониу Гутерриш, но тем не менее осадок остался», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает». Он отметил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

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    25 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Ростехнадзор назвал год массовых остановок выработавших свой срок лифтов
    Ростехнадзор назвал год массовых остановок выработавших свой срок лифтов
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году в России планируется массово останавливать лифты в многоквартирных домах, которые отработали более 25 лет без замены или капитального ремонта, однако средств на их обновление недостаточно.

    С 2025 года в России начнется массовая остановка лифтов, которые функционируют более 25 лет без замены и капитального ремонта, сообщает «Парламентская газета». Всего в стране насчитывается около 130 тысяч лифтов, требующих замены к 2030 году, из них 40 тысяч находятся в особенно критическом состоянии.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркнула, что замена лифтов движется медленно из-за высокой стоимости и недостатка средств. Особенно тяжелая ситуация складывается в домах на спецсчетах, где невозможно перераспределение средств и получение кредитов.

    «Вероятность того, что часть лифтов, выработавших свой ресурс, не доживет до ремонта в 2030 году, очень велика. Ростехнадзор может начать массовую остановку лифтов, что заставит людей ходить пешком», – отметила Разворотнева.

    Для решения проблемы необходимо 22 млрд рублей в течение трех лет. Предлагается комбинированный подход с участием региональных властей и федерального бюджета, однако пока нет уверенности в выделении этих средств в ближайшем трехлетнем бюджете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в поселке Шушары в Петербурге рухнул лифт с 13 пассажирами, и жители дома сообщали о многократных жалобах на его неисправность, но проблемы так и не были решены. В продолжение темы, в Стерлитамаке сорвался лифт, в котором находилась 16-летняя девочка, ее пришлось доставить в больницу. Кроме того, в дагестанском городе Дербенте произошла трагедия с задымлением в лифте, в результате которого погибли женщина и ее дочь-подросток, а еще один ребенок был доставлен в больницу в стабильном состоянии.

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    25 сентября 2024, 01:35 • Новости дня
    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область

    Лавров обвинил руководство ООН в молчании о нападении Украины на Курскую область с западным оружием

    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители, а ВСУ используют западные вооружения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров выразил недовольство тем, что представители ООН, в том числе генеральный секретарь, не отреагировали на нападение ВСУ на Курскую область, передает ТАСС.

    «Сейчас, когда, скажем, (идет) нападение на Курскую область террористических групп с использованием западных современных вооружений – там же ежедневно просто бомбят жилые кварталы, бомбят жилые дома, бомбят социальные объекты, мирных граждан, передвигающихся на автомобилях в более безопасные места», – заявил министр.

    Лавров отметил, что представители Управления комиссара ООН по правам человека и других правозащитных структур ООН, по его мнению, подготовили стандартные отговорки для прессы. На вопросы журналистов, по словам Лаврова, они обычно отвечают, что изучают всю имеющуюся информацию, поддерживают «все хорошее и выступают против всего плохого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил о недопустимости нарушения территориальной целостности стран. При этом он упомянул российскую спецоперацию на Украине и воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сказал про нападение ВСУ на Курскую область.

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    25 сентября 2024, 18:04 • Новости дня
    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине

    Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области внесли в список террористов и экстремистов

    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине
    @ соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвиненную в организации теракта по заказу Украины экс-чиновницу Белгородской администрации Викторию Шинкарук внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    «Шинкарук Виктория Александровна 12.11.1995 г. р. Никольское Белгородского района Белгородской области», – приводит ТАСС сообщение из базы ведомства.

    Помимо Шинкарук, в список террористов попал ее сообщник – «Холодков Александр Алексеевич, 16.06.1986 г. р. Солодча Ольховского района Волгоградской области».

    Также в перечень террористов был включен Кирилл Брик, в отношении которого Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор за изготовление самодельной взрывчатки.

    Ранее сообщалось, что чиновницу из Белгорода обвинили в попытке организации теракта по заказу с Украины. По данным правоохранительных органов, она с сообщниками передала около 500 тыс. рублей для подготовки теракта и перемещали взрывчатые вещества в тайники. Шинкарук в сентябре 2022 года сняла более 100 тыс. рублей для совершения преступления и также поместила деньги в тайник.

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    25 сентября 2024, 18:45 • Новости дня
    NYT: США могут разрешить бить по России неамериканским оружием
    NYT: США могут разрешить бить по России неамериканским оружием
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США, пишет The New York Times (NYT).

    Вашингтон согласует удары по России с территории Украины при условии использования оружия неамериканского производства, пишет NYT, передает ТАСС.

    Ранее газета Times писала, что в ходе подготовки встречи президента США Джо Байдена и премьера Британии Кира Стармера было создано два проекта заявления, в одном из которых предполагалось объявить о разрешении Киеву использовать западные ракеты для ударов вглубь России.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с РФ.

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    25 сентября 2024, 04:21 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Журналисты из его пула получили визы США с ограничениями передвижения.

    Самолет, на котором прибыл министр, долетел из Москвы до США по северному пути, огибая недружественные страны, за 12 часов, передает ТАСС.

    Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2 – так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях, передает РИА «Новости».

    Журналисты из пула министра могут находиться от центра Нью-Йорка на расстоянии не более 25 миль (40 км). Таким образом, их лишили возможности, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.

    Напомним, западные страны созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Запад использовал Совбез ООН как «концертную площадку» для выступления украинского лидера Владимира Зеленского.

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. По его словам, «конфликт не может быть решен переговорами», а Россию «можно только принудить к миру».

    В свою очередь, Небензя подчеркнул, что Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим мирным путем.

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    24 сентября 2024, 22:40 • Новости дня
    Генсек ООН предупредил об угрозе эскалации конфликта на Украине

    Генсек ООН Гутерриш предупредил о рисках эскалации конфликта на Украине и его глобальных последствиях

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная эскалация конфликта на Украине может усугубить глобальную напряженность, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

    Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине выразил серьезные опасения относительно распространения конфликта: «Чем дольше продолжается этот трагический конфликт, тем выше риск его эскалации и распространения. Это затронет не только регион», – передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что растущая напряженность может обострить глобальные расколы в то время, когда мировое сообщество остро нуждается в сотрудничестве. При этом, по его мнению, позитивные примеры, такие как «зерновая сделка» и обмены военнопленными между Россией и Украиной, подтверждают, что при наличии политической воли дипломатия может добиться успеха «даже в самые темные времена».

    Кроме того, Гутерриш заявил о недопустимости нарушения территориальной целостности стран. При этом он упомянул российскую спецоперацию на Украине и воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сказал про нападение ВСУ на Курскую область.

    Он также заявил, что увеличилось число инцидентов на Курской и Запорожской АЭС. Кроме того, Гутерриш осудил атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они не происходили.

    Напомним, по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш во время выступления на заседании Совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности утверждений о событиях в зоне российской специальной военной операции.

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