Эксперт: Спецдокладчик ООН затронула только права выступающих против России людей

Историк Гаспарян: Запад превращает ООН в русофобскую площадку

Tекст: Олег Исайченко

«После знакомства с речью Марианы Кацаровой, в которой она заявляет, что за Россию на полях СВО не сражаются «славянские лица», у меня появился лишь один вопрос: а она вообще была на передовой? В рамках своей работы я уже на протяжении двух лет практически ежедневно общаюсь с ребятами, участвующими в спецоперации. С уверенностью заявляю: ее слова свидетельствуют о чудовищной некомпетентности», – заявил историк Армен Гаспарян.

«Конечно, там присутствуют представители многих народов нашей страны, но русских, по моим ощущениям, минимум 75%. Получается наглядная иллюстрация старого анекдота: «Ты Beatles слышал?» – «Нет, мне Мойша напел». Причем мнение, представленное в докладе Кацаровой, по меньшей мере можно считать однобоким», – отметил эксперт.

«Она поднимает вопросы защиты прав преимущественно тех людей, которые выступают против России. При этом девушка избегает обращения к теме безопасности жителей Курской и Белгородской областей. Она даже мельком не упомянула роли Запада и ВСУ в гибели мирных людей там, хотя их жизни оборвались именно по вине Украины и ее союзников», – добавил собеседник.

«С другой стороны, в этом нет ничего удивительного. Представляемая ею группа людей всегда ненавидела нашу страну. Они годами существовали в идеологической модели, согласно которой Россию можно и даже нужно предавать. Судьбы своих сограждан их никогда не интересовали. На беды простых людей в приграничье им попросту наплевать», – полагает историк.

«Самое интересное, что послушать выступление Кацаровой в ООН пришли и другие российские беглецы, обосновавшиеся в западных странах. Возможно, идет обкатка сценария, по которому иноагенты смогут выставляться в качестве представителей России на официальных мероприятиях. Однако верю я в это слабо: эти люди откровенно никому не нужны. Тем не менее США и ЕС продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы превратить организацию в русофобскую площадку», – заключил Гаспарян.

Ранее в Женеве специальный докладчик по правам человека в России Мариана Кацарова официально представила свой доклад Совету по правам человека в ООН. По ее словам, ситуация в стране якобы значительно ухудшилась с прошлого года и сегодня в ней якобы царит «спонсируемая государством система страха и наказаний».

Кацарова также указала, что коренным малочисленным народам России будто бы грозит «вымирание» из-за «массовой» мобилизации для участия в СВО. Докладчик заявила, что не видела «почти никаких славянских лиц» на изображениях, транслируемых с линии фронта. «Это были буряты, это были калмыки, это были чеченцы – это были национальные меньшинства», – заявила она.

Послушать речь Кацаровой в ООН и принять участие в обсуждении ситуации с правами человека в России приехали и оппозиционеры, осужденные в России за различные преступления и обменянные на задержанных за рубежом россиян. На мероприятии присутствовали Илья Яшин* (признан иноагентом), Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) и Андрей Пивоваров. Яшин свое присутствие на мероприятии объяснил тем, что старается «личным примером показать», как можно «сплачивать оппозицию», консолидировать эмигрантов и «демонстрировать силу».



Напомним, Мариана Кацарова была назначена ООН спецдокладчиком по ситуации в России в мае прошлого года. При этом в период с 2014 по 2016 год она провела в Донецке, возглавляла миссию организации, которая должна была наблюдать за соблюдением прав человека.