Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
В Харьковской области уничтожен опорный пункт ВСУ
В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ с бронетехникой и артиллерией
В ходе боевых действий в районе населенного пункта Тихое был уничтожен взводный опорный пункт украинских силовиков, включая бронетехнику и артиллерию.
В Харьковской области российские военные ликвидировали опорный пункт украинских силовиков, пишет РИА «Новости». Об этом сообщил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Боевое столкновение произошло в районе населенного пункта Тихое, который находится северо-восточнее Волчанска.
По словам Марочко, в результате этого боя украинские силы понесли значительные потери. «Украинские боевики потеряли одну единицу бронетехники, противотанковое орудие МТ-12 «Рапира» и два легковых автомобиля», – сообщил эксперт, ссылаясь на свои источники.
Также было уничтожено восемь украинских военнослужащих. Около двенадцати силовиков киевского режима получили ранения различной степени тяжести. Эти данные подчеркивают масштаб потерь украинских сил в этом районе. События подчеркивают продолжающееся напряжение и ожесточенные бои на фронте в Харьковской области.
В ответ на продвижение российских войск к Купянску и Узловому ВСУ усилили резервы в Харьковской области, поскольку это угрожает потерей контроля над важными логистическими путями, сообщали украинские источники.
Накануне в Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога, а в самом Харькове произошли взрывы.