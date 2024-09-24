Четыре человека ранены в результате атаки ВСУ на Белгород

Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38

Авиаэксперт Попов: Японский F-35 применил ИК-ловушки против российского Ил-38 для пропаганды

Tекст: Анастасия Куликова

«Средства ИК-противодействия, как правило, используются для обозначения своего присутствия и вытеснения самолета-нарушителя из воздушного пространства страны», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. Однако Токио, по всей видимости, захотел привлечь внимание западной общественности к якобы российской угрозе, добавил он.

«Это может быть попытка показать, будто от «агрессии» Москвы страдает не только Украина, но и Япония. На мой взгляд, именно поэтому японская сторона заявила не просто о «нарушении воздушных границ» военной авиацией России, но еще и о применении против нее инфракрасных ловушек», – уточнил спикер.

Более того, по словам эксперта, сообщения Токио о первом применении таких средств могут быть не совсем правдивы. «Речь, вероятно, шла об использования ИК-ловушек именно против российских самолетов. Также допускаю, что F-35 впервые применили эти средства», – предположил он.

Попов также объяснил принцип работы ИК-ловушек. «Это почти то же, что и тепловые ловушки. Системы противодействия, как правило, встроены в крыло или носовую часть воздушного судна. Представляет она из себя ракету 30–40-мм калибра. В ней заложено пиротехническое средство и пороховой заряд. Капсуль срабатывает электрически, по импульсу происходит искра, порох взрывается, выбрасывает заряд, который с воздействием энергии и при попадании в воздушную среду начинает гореть», – детализировал собеседник.

Ранее японские истребители применили инфракрасные ловушки для предупреждения при контакте с российским самолетом Ил-38. Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси заявил, что военная авиация России якобы трижды нарушила воздушные границы рядом с северным островом Хоккайдо.

По версии Токио, каждый раз российский самолет находился в воздушном пространстве Японии около минуты. Поднятые по тревоге истребители F-35 в предупредительных целях осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия. Японские силы самообороны впервые прибегли к таким мерам, добавил генсек.

Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что это «первый случай нарушения воздушного пространства Японии российским военным самолетом с 2019 года». Он добавил, что отстрел средствами инфракрасного противодействия был совершен во время третьего нарушения воздушного пространства.