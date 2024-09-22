Путин на следующей неделе проведет заседание президиума Госсовета

В Москве задержали «Газель» с золотыми слитками на 18,5 млн рублей

Прокуратура: В Москве задержаны мужчины, перевозившие в «Газели» золотые слитки

Tекст: Вера Басилая

В ведомстве пояснили, что подозрительную «Газель» остановили на улице Симоновский вал в Москве, в автомобиле находились двое мужчин, которые выдали силовикам сумку со слитками золота.

Пять кустарных слитков из металла желтого цвета были отправлены на исследование. Специалисты выяснили, что один слиток является сплавом на основе золота, серебра, цинка и меди, остальные три слитка – двухкомпонентные сплавы золота и меди.

«Общая масса химически чистого золота – не менее 2,5 кг, химически чистого серебра – не менее 41 г. Стоимость химически чистого золота, входящего в состав слитков, превысила 18,5 млн рублей», – следует из сообщения прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Мужчины, перевозившие золотые слитки, задержаны. Они подозреваются в незаконном хранении, перевозки или пересылке драгоценных металлов в крупном размере организованной преступной группой.

Ранее в аэропорту Махачкалы у пассажирки из Чечни изъяли золото на 142 млн рублей.