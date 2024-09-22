Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.0 комментариев
Посольство России в Египте предупредило о вспышке гастроэнтерита в Асуане
Посольство России в Египте советует временно воздержаться от поездок в Асуан из-за вспышки гастроэнтерита, которая затронула некоторые города региона, и напомнило о мерах предосторожности для защиты здоровья, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Как говорится в сообщении, посольство выпустило предупреждение для россиян о нежелательности посещения провинции Асуан из-за зафиксированной вспышки гастроэнтерита, передает ТАСС.
Египетские власти сообщают, что вспышка заболевания затронула определенные города в Асуане, а не всю провинцию. В связи с этим, российское диппредставительство настоятельно рекомендует соблюдать меры личной гигиены, включая отказ от употребления воды из непроверенных источников и соблюдение гигиенических норм при приготовлении пищи.
Минздрав Египта подтвердил случаи острого гастроэнтерита в нескольких городах провинции. Ведомство подчеркивает важность обращения в больницу при появлении симптомов для получения своевременной медицинской помощи. Местные специалисты советуют использовать бутилированную воду для питья и чистки зубов, а также избегать сырых продуктов и использования общих кухонных приборов.
Ранее Роспотребнадзор рассматривал возможность запрета россиянам отдыха на турецких курортах из-за участившихся случаев массовых отравлений.