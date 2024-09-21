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Депутат Госдумы предсказал завершение конфликта на Украине в 2025 году
Депутат Чепа назвал 2025 год возможным началом урегулирования конфликта на Украине
Депутат Госдумы Алексей Чепа выразил сомнения в завершении украинского конфликта до конца 2024 года, но предположил, что процесс урегулирования может начаться весной 2025 года.
В беседе с изданием «Лента.ру» он высказал мнение, что украинский конфликт вряд ли будет завершен до конца 2024 года. Основной причиной такой задержки он назвал позиции противоборствующих сторон. Тем не менее Чепа допустил, что процесс урегулирования может начаться весной 2025 года.
Чепа также упомянул о «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского, выразив сомнение в его реализуемости. По словам депутата, даже сам Зеленский не верит в возможность его исполнения. Он отметил, что Зеленский использует этот план, чтобы переложить ответственность на США, обвиняя их в невыполнении обязательств по поставкам оружия.
Депутат подчеркнул, что возможность завершения противостояния существовала всегда, но ей мешали западные страны, которые, по его мнению, стремились затягивать конфликт. Чепа считает, что до конца текущего года их позиции вряд ли изменятся. Он уточнил, что вероятность начала процесса урегулирования весной 2025 года существует, но до конца 2024 года это маловероятно.
Ранее сообщалось, что западные союзники Киева начали более активно обсуждать потенциальные пути завершения конфликта на Украине путем переговоров.