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Путин: 100% госуслуг должны начать предоставлять в электронном виде
Путин: 100% госуслуг в ближайшие годы должны начать предоставлять в электронном виде
Российским специалистам необходимо добиться, чтобы в ближайшие годы практически 100% госуслуг предоставлялись в электронном виде. Применение IT-технологий в сфере госуправления в России – «одно из наиболее ярких направлений даже по сравнению с конкурентами», заявил президент РФ Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.
«Применение IT-технологий в сфере государственного управления для нас является одним из наиболее ярких направлений, даже по сравнению с нашими конкурентами. Нам нужно, безусловно, сделать так, чтобы практически 100% госуслуг в ближайшие годы предоставлялись в электронном виде», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее Путин назвал свой девиз в трудные минуты.