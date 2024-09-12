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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    12 сентября 2024, 15:56 • Новости дня

    Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом

    Сотрудник СБУ Журавкин обманом узнал у сына Прилепина местонахождение отца

    Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудник СБУ, который причастен к покушению на Захара Прилепина, обманом узнал у его сына местонахождение отца, в дальнейшем эта информация была использована для подрыва машины писателя, следует из обвинительного заключения, оглашенного во 2-м Западном окружном военном суде.

    По данным следствия, куратором Александра Пермякова, которого судят в Москве как исполнителя теракта, был сотрудник СБУ по фамилии Журавкин, который в соцсети «ВКонтакте» создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого вступил в переписку с сыном Прилепина Ильей, у которого выяснил, что в мае 2023 года его отец будет находиться в поселке Пионерский, передает РИА «Новости».

    Журавкин передал информацию о местонахождении писателя Пермякову и приказал ему взорвать автомобиль Прилепина.

    Также из обвинительного заключения следует, что Пермяков он получил от Журавкина 2 тыс. долларов и 10 тыс. гривен, прибыл в Россию, арендовал жилье в Солнечногорске, продолжая поиски Прилепина, и продолжал получать деньги от других участников преступной группировки.

    Ранее Пермяков признавался, что долгое время работал по заказу украинских спецслужб и рассказывал, как совершил теракт.

    Напомним, в мае 2023 года машину писателя подорвали на трассе в Нижегородской области. Он выжил, но получил ранения.

    11 сентября 2024, 17:23 • Новости дня
    Путин предложил рассмотреть ограничение экспорта урана, титана и никеля
    Путин предложил рассмотреть ограничение экспорта урана, титана и никеля
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо рассмотреть возможность ограничения экспорта на внешние рынки такого стратегического сырья, как уран, титан или никель, но не во вред себе, сказал президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Вот к нам ограничивают поставки ряда товаров. Ну, может быть, нам тоже определенные ограничения [ввести]?» – сказал Путин. Он указал, что речь идет о некоторых видах товаров, которые РФ в большом количестве поставляет на мировой рынок, передает ТАСС.

    «Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», – сказал президент.

    «Михаил Владимирович, у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров (...) Я не говорю завтра же это сделать, но подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других... Потом, пожалуйста, отдельно доложите», – сказал Путин.


    Ранее Путин заявил, что Россия в 2023 году заняла лидирующие позиции по выпуску никеля, алюминия, титановой продукции.

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    12 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Названа причина смерти Сванидзе

    Mash: По предварительной информации, Сванидзе умер от пневмонии

    Названа причина смерти Сванидзе
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тележурналист Николай Сванидзе, по предварительным данным, умер от пневмонии.

    Он умер в присутствии бригады скорой, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По его данным, медики прибыли к Сванидзе 11 сентября в 22.30 мск. Ранее журналист обращался к врачам с жалобами на высокую температуру и трудности с дыханием, но от госпитализации отказывался.

    При этом Telegram-канал Shot сообщает, что Сванидзе умер от сердечной недостаточности, с ним находилась его жена. В феврале 2023 года он попал в больницу с отеком легких.

    В то же время член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева сообщила «Газете.Ru», что Сванидзе очень долго и много болел, тележурналиста разбил инсульт, после которого он не восстановился.

    Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни.

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    11 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Российский боец удивил украинских волонтеров, когда отпустил их после задержания

    Российский боец отпустил украинских волонтеров после обнаружения их под Селидово

    Российский боец удивил украинских волонтеров, когда отпустил их после задержания
    @ Marco Cordone/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как в Украинске на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР украинские волонтеры встретили российского военного. Военный не стал мешать им вывозить мирных жителей.

    Украинские волонтеры заехали в Украинск под Селидово для эвакуации нескольких мирных жителей, когда неожиданно для себя встретились с российским военным. Еще большей неожиданностью для них стало то, что русский боец после короткого разговора, убедившись, что перед ним машина с гражданским, разрешил всем уехать. Отойдя от шока один из волонтеров заявил, «что смотрел смерти в глаза», а второй назвал бойца «адекватным». Но оба были крайне удивлены развязкой.

    Как пишет «Рыбарь», «здесь весьма уместно вспомнить, как действовали члены ВСУ в похожих ситуациях». «Причем речь не только о недавних расстрелах жителей Суджи и окрестных сел Курской области, но и казнях в Купянске или похищениях людей в Харьковской области осенью 2022 года», – указывает Telegram-канал, отмечая, что «это хорошо показывает разницу между сторонами даже при всей жестокости боевых действий».

    Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении остается наиболее проблематичной для украинских войск.

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    12 сентября 2024, 02:58 • Новости дня
    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил о «100-летнем партнерстве» для поддержки Украины, но Украина столько «не продержится», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил, что Лэмми «пообещал поддержку Украине в течение 100 лет». Во-первых, по словам Медведева, Лэмми «лжет». Во-вторых, «так называемая Украина не продержится и четверти этого срока», передает РИА «Новости».

    «Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев.

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    12 сентября 2024, 07:32 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что «немало взрывов ночью слышали Киев и область». Кроме того, сообщается, что взрывы прогремели в Староконстантинове (Хмельницкая область), где находится аэродром вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что взрывы произошли в Хмельницкой и Черниговской областях Украины.

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    11 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Поклонская рассказала школьникам Херсонской области о рунах

    Поклонская провела урок в херсонской школе на фоне рун «день», «бог», «нужда», «лед» и «озеро»

    Поклонская рассказала школьникам Херсонской области о рунах
    @ t.me/poklonskaya_nv

    Советник генерального прокурора Наталья Поклонская провела открытый урок для учащихся одной из школ Херсонской области, она рассказала детям о рунах и подарила свои книги библиотеке.

    На фото, которые были сделаны в ходе открытого урока, Поклонская общается с детьми на фоне школьной доски, где написаны руны, которые означают «день», «бог», «нужда», «лед», «озеро» и другие.

    «Каждый ребенок – это удивительный мир, который лишь начинает создаваться. Поэтому так важно вселять в них уверенность в себе и любовь, а главное – помочь не потерять надежду и желание изменить то, что им не нравится, творить свою реальность на принципах правды, доблести и чести. Договорились с ребятами, что прочитают мою книгу и к следующей встрече подготовят вопросы», – написала Поклонская в Telegram. Она также поблагодарила сенатора Игоря Кастюкевича за приглашение принять участие в открытом уроке для детей.

    «Это ее первый приезд в наш регион. Она встретилась с учениками, рассказала им о том, как в 2014 году Крым вернулся в состав России и каково было быть участником этих событий. Наталья подарила свои книги школьной библиотеке. Поговорила политический и государственный деятель с детьми и о мечтах, о том, как делать так, чтобы они становились реальностью», – рассказал об уроке Поклонской в своем Telegram-канале Кастюкевич.

    В августе Поклонская опубликовала пост, приуроченный к кельтскому языческому празднику Ламмас. В нем она объяснила, что он связан со сбором урожая и знаменует прощание с летом. По ее словам, люди должны благодарить землю за ее дары, силу и жизнь.

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    12 сентября 2024, 09:32 • Новости дня
    Муж Блиновской задержан в зоне СВО
    Муж Блиновской задержан в зоне СВО
    @ Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Супруг блогера Елены Блиновской Алексей задержан силовиками в зоне спецоперации, сообщили в правоохранительных органах.

    «Блиновский задержан», – сообщил источник РИА «Новости».

    Напомним, муж «королевы марафонов», обвиняемой в неуплате налогов и задержанной, решил отправиться на СВО. Позже он был объявлен в розыск.

    Сама Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов.

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    11 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    Трамп назвал условие для новых дебатов с Харрис

    Трамп допустил участие во вторых дебатах с Харрис, если организаторы будут соблюдать нейтралитет

    Трамп назвал условие для новых дебатов с Харрис
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что может согласиться на новые дебаты со своим соперником от демократов Камалой Харрис, если организаторы будут соблюдать нейтралитет.

    Трамп считает, что прошедшие ранее дебаты были плохо организованы. По его словам, оба модератора не соблюдали нейтралитет и помогали Харрис, передает «Интерфакс».

    «Думаю, я хорошо справился. Они были втроем против одного. Но я знал, что так будет», – отметил Трамп в эфире Fox News. Он также предположил, что команда Харрис могла заранее получить список вопросов для дебатов.

    Ранее сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа признали, что во время дебатов с Камалой Харрис он упустил возможность направить дискуссию в нужное ему русло.

    Напомним, первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис прошел на площадке телеканала ABC. Газета ВЗГЛЯД писала, что дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Камале Харрис.

    Карикатура

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    11 сентября 2024, 18:56 • Новости дня
    Минюст попросил лишить статуса 22 нотариусов Крыма из-за гражданства Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство юстиции России потребовало лишить статуса 22 нотариусов в Республике Крым из-за выявленного у них двойного гражданства, что противоречит российскому законодательству о нотариате.

    В сообщении говорится, что в ходе проверки было установлено, что 22 действующих нотариуса в Крыму имеют гражданство Украины. Это подтверждается наличием у них украинских паспортов, которые они использовали для пересечения государственной границы России, передает ТАСС.

    В Минюсте уточнили, что наличие двойного гражданства у нотариусов противоречит российскому законодательству и ставит под сомнение их объективность и беспристрастность при исполнении профессиональных обязанностей. В связи с этим министерство обратилось в нотариальную палату Республики Крым с требованием инициировать судебные процессы о лишении этих лиц статуса нотариуса.

    Ранее сообщалось, что у детей судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова нашли гражданство США, семья заявляла, что они рождены в Казани, пытаясь скрыть факт гражданства.

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    12 сентября 2024, 00:37 • Новости дня
    Названа причина поджога вертолета школьниками на Ямале

    Неизвестные пообещали школьникам на Ямале денежное вознаграждение за поджог вертолета

    Tекст: Антон Антонов

    Ученики седьмого класса проникли на территорию аэропорта в Ноябрьске и подожгли вертолет, поскольку неизвестные обещали им за это денежное вознаграждение, сообщили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и правительство региона.

    Состоялось заседание регионального правительства, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Однако глава региона начал заседание «с вопроса вне повестки», сообщается в Telegram правительства ЯНАО.

    «Оценку с юридической точки зрения событию дадут силовые структуры. Но фактически подростков втянули в совершение серьезного преступления за денежное вознаграждение», – заявил Артюхов.

    По его словам, школьниками «управляли извне», а в результате «их судьбы могут сложиться совсем по-другому». Он заявил, что «ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни». Однако, как указал глава региона, «такое информационное взаимодействие по легкому заработку привело к столь серьезным последствиям».

    Артюхов подчеркнул, что из-за случившегося возникли «вопросы по безопасности ключевых транспортных объектов». Он выразил уверенность, что с «собственником аэропорта еще будет проводиться серьезная работа, чтобы выяснить, как такое могло произойти».

    Как указал Артюхов, если на территорию аэропорта удалось проникнуть детям, «то что говорить о подготовленных взрослых». Он признал, что «несмотря на усилия, которые все предпринимают», остаются «слабые места».

    Артюхов велел провести необходимую работу комиссии по делам несовершеннолетних. По его словам, профилактика подобных случаев, уроки цифровой гигиены должны стать постоянной частью образовательного процесса.

    Напомним, вертолет принадлежал авиакомпании Utair, ущерб составил около 300 млн рублей. В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что сами подростки получили ожоги лица и рук.

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    11 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Украинских порномоделей с OnlyFans попросили заплатить налоги

    Депутат рассказал, сколько зарабатывают украинки на OnlyFans

    Украинских порномоделей с OnlyFans попросили заплатить налоги
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Налоговым органам Украины стало известно о том, какие доходы получают украинки на платформе эротического контента OnlyFans, сумма может доходить до 4 млн долларов, сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

    По его словам, которые приводят украинские СМИ, гражданка С. получила за создание платного контента за несколько лет более 4 млн долларов, другой гражданкой К. было получено более 3 млн долларов, а гражданкой Б. – около 1,8 млн долларов.

    Гетманцев призвал девушек-моделей задекларировать свои доходы с платформы и уплатить с них налоги, чтобы избежать наказания.

    Ранее Гетманцев поблагодарил канадский порносайт PornHub за решение платить налоги на Украине.

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    12 сентября 2024, 09:55 • Новости дня
    Глава МИД Польши заявил Вовану и Лексусу об отсутствии желания защищать Украину
    Глава МИД Польши заявил Вовану и Лексусу об отсутствии желания защищать Украину
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), представившимся экс-президентом Украины Петром Порошенко, что у Варшавы на данном этапе нет желания защищать Украину.

    Он отметил, что если фронт начнет рушиться, все может измениться, однако на данный момент желание защищать Украину «нулевое», передает РИА «Новости».

    Сикорский уточнил, что сейчас обсуждается, необходимо ли Польше сбивать российские ракеты над воздушным пространством Украины. «И даже это на данном этапе весьма спорно. На этот счет нет никакого согласия, потому что это означало бы вступление в войну», – пояснил глава Польского МИД.

    При этом Сикорский заявил о возможности обучения украинских солдат в Польше.

    «Мы надеемся, что сможем подготовить пару бригад для вас в этом или следующем году. Но польские солдаты внутри Украины – это невозможно», – сказал он.

    Между тем ранее Сикорский в интервью Financial Times заявил, что долг Польши – сбивать российские ракеты над Украиной.

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    11 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Караганов: США лгут о распространении ядерных гарантий на своих союзников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заверения американского руководства о распространении их ядерных гарантий на союзников – это ложь, заявил ученый-международник Сергей Караганов.

    Во время холодной войны Вашингтон предполагал, что СССР может пройти танковыми колоннами через Германию, и единственным сценарием ответа, которые США отрабатывали, был ядерный удар по территории самой Германии, сказал Караганов в интервью «Коммерсанту».

    «Не по СССР. С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США. А мы до сих пор находимся в облаке ложных представлений», – подчеркнул собеседник.

    Необходимо ужесточить российскую ядерную доктрину, также важно, чтобы руководство России заявило о готовности применения ядерного оружия по тем странам, которые поддерживают агрессию НАТО на Украине.

    По его словам, ядерная доктрина России «чудовищно устарела», в ней необходимо применить термин «ядерная эскалация», это предварительные шаги, способные убедить потенциального оппонента в готовности нанесения ядерного удара.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что может означать на практике изменение ядерной доктрины России.

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    12 сентября 2024, 14:00 • Новости дня
    Психолог рассказала, как вести себя при встрече с агрессивными квадроберами

    Психолог Сухих объяснила, почему дети и подростки увлекаются квадробикой

    Психолог рассказала, как вести себя при встрече с агрессивными квадроберами
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый. Проблемы могут возникать, если стирается грань между реальностью и воображаемой игровой ситуацией или поведение квадробера становится асоциальным, заявила газете ВЗГЛЯД практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих.

    Квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного образа перекочевала в ранний подростковый. В ней нет ничего странного и патологического, заявила газете ВЗГЛЯД практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих.

    На сегодняшний день у детей и подростков наблюдается новый тренд – квадробика. Это нечто между субкультурой, хобби и фитнесом, когда человек надевает маску животного и перенимает его повадки. В том числе бывают случаи, когда квадробер настолько вживается в роль, что может укусить или поцарапать прохожего, имитируя повадки животных. К слову, сами сборы квадроберов проходят чаще всего на свежем воздухе, например, в парках.

    «Квадробику можно оценивать по-разному. С одной стороны, это социальное явление – подростковая субкультура, одна из многих. Субкультуры будут всегда, для многих подростков это часть поиска своей идентичности и способ социализации», – говорит Сухих.

    С другой стороны, квадробику можно оценивать как спортивное явление. Квадроберам нужно иметь хорошую физическую подготовку, сноровку, необходимо тренироваться, изучать специфическую  технику движения, в данном случае движения животных – все это присуще спорту. Так, например, какое-то время назад и хоббихорсинг – вид спорта, при котором человек преодолевает различные препятствия «верхом на палке с головой лошади» – не воспринимался всерьез и долго числился среди странных развлечений.

    «Однажды на пикнике, на поляне, где мы были, я наблюдала за играющими детьми, они изображали животных. На них не было хвостов и масок, которые присущи квадроберам, но дети телом имитировали движения и повадки животных. Это действительно требует тренировок, изучения, как двигаются эти животные, размышлений, как это можно повторить, будучи человеком. И дети исполняли все действительно очень красиво: были пластичные, очень похожие на животных. Поэтому это справедливо может относиться к виду физической активности», – рассуждает психолог.

    В отечественной школе психологии есть концепция развития игровой деятельности в дошкольном возрасте. Игра появляется, проходит несколько этапов развития и после дошкольного возраста постепенно угасает (отходит на задний план), потому что приоритетными становятся другие виды деятельности, например, учебная или общение. Для дошкольника именно игровая деятельность является ведущей, в игре ребенок развивается и оттачивает многие навыки.

    «Выделяется несколько видов игры, которые последовательно сменяют друг друга. При этом ключевым критерием игровой деятельности, отличающим ее от других видов деятельности, является воображаемая ситуация», – отмечает Сухих. – «Получается, что квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного образа перекочевала в ранний подростковый. В этом смысле ничего асоциального и патологического в квадробике я не вижу. Игра остается с человеком на всю жизнь как способ развлечься, отвлечься, эмоционально разгрузиться».

    Другое дело, если стирается грань между реальностью и воображаемой ситуацией (которую в игре осознают даже младшие дошкольники). Или если из-за увлечения начинают страдать другие важные сферы жизни. Тут, конечно, нужно разбираться, что происходит с ребенком и как ему помочь. Но сам по себе квадробинг не будет этому причиной», – рассуждает психолог.

    Поведение, свойственное квадроберам, – рычание, хождение на четвереньках и копирование других повадок животных – как таковым асоциальным поведением не является, указывает собеседница. В этом и есть смысл квадробики. Однако кусать прохожих и мешать другим людям – это уже  асоциальное поведение. «Естественно, оно вызывает негодование и раздражение окружающих так же, как когда подростки шумят, ругаются матом и громко слушают музыку на детской площадке», – объясняет Сухих.

    При столкновении с квадробером, который ведет себя асоциально, специалист рекомендует стараться соблюдать спокойствие и не отвечать агрессией, особенно физической. «Понятно, что укус от квадробера можно расценивать как нападение, но если это пятиклассница, играющая в собачку, то что с ребенком сделаешь? В такой ситуации лучше постараться остановить нападение и объяснить, что так себя вести нельзя. А если есть возможность добраться до взрослых, отвечающих за ребенка, то стоит поговорить с ними», – заключила психолог.

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    12 сентября 2024, 09:24 • Новости дня
    Умер журналист Николай Сванидзе
    Умер журналист Николай Сванидзе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский тележурналист Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет.

    «Николай Карлович скончался в своей квартире на улице Маршала Василевского», – передает «Московский комсомолец».

    О том, что стало причиной смерти Сванидзе, неизвестно.

    Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве в грузинской семье. В 1977 году он окончил исторический факультет МГУ. На российском телевидении работал с 1991 года, автор и ведущий множества исторических программ. С апреля 1996 года по ноябрь 2007-го – автор и ведущий программы «Зеркало» на канале «РТР» («Россия»). С 1996 года – зампредседателя, а с февраля 1997 по май 1998 года – председатель ВГТРК. С октября 2003 по апрель 2013 года – автор и ведущий цикла передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» на канале «Россия».

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    Наличные деньги пригодятся россиянам в будущем

    Доля наличных расчетов в России снизилась до 10%, поэтому дискуссия об отказе от купюр станет актуальной уже к 2030 году. Об этом сообщили в «Гознаке». По мнению экспертов, расставание с наличкой несет в себе немало преимуществ: помимо бытового комфорта оно улучшит и показатели прозрачности рынка. Однако в таком решении есть и риски, в том числе военного и политического характера. Подробности

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    Украина станет ширмой для американских ударов по России

    США в скором времени одобрят использование Украиной американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В экспертном сообществе уверены, что решающую роль в целеполагании ударов возьмут на себя Штаты, однако западные СМИ пытаются представить происходящее как планирование под руководством Зеленского. Что на самом деле скрывается за планами Киева наносить удары по территории России западным оружием? Подробности

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    Беспилотник-«дракон» станет разочарованием ВСУ

    Появляются подробности о характеристиках нового украинского беспилотника, который ВСУ начали применять в зоне спецоперации, – летающего огнемета. Аппарат успел получить и яркое прозвище, и упоминание в западной прессе – и был тут же успешно сбит российскими военными на территории Курской области. Как устроен этот БПЛА и насколько серьезную угрозу он представляет? Подробности

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    Почему энергетика Украины еще жива

    Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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