Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.0 комментариев
Бывший премьер Молдавии высмеял заявление властей об «избавлении от Газпрома»
Бывший премьер Молдавии Кику высмеял заявление властей об «избавлении от Газпрома»
Бывший премьер Молдавии Ион Кику высмеял решение Кишинева объявить особый режим в энергетике из опасений остановки транзита российского газа, напомнив заявление министра инфраструктуры Андрея Спыну об избавлении страны от зависимости Газпрома.
Кику с иронией назвал правительство Молдавии «домом дураков» за решения по поводу поставок российского газа. Он отметил, что «на днях шарлатан похвастался, что «спас страну от Газпрома», после чего «другой объявил «тревогу» из-за того, что российский газ «не может пройти через Курск», передает ТАСС.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии решила ввести режим раннего предупреждения в сфере энергетики из-за опасений прекращения поставок природного газа в результате военных действий вблизи границы Украины и России.
До этого Спыну заявлял, что считает своим главным достижением на этом посту «избавление страны от Газпрома, который якобы шантажировал Молдавию с 2007 года.